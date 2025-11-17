شهدت الساحة السياسية الأمريكية تطورًا مفاجئًا بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، أعضاء حزبه الجمهوري في مجلس النواب إلى التصويت لصالح نشر وثائق وزارة العدل المتعلقة بقضية جيفري إبستين، رغم أنه مارس خلال الأيام الماضية ضغوطًا كبيرة لمنع التصويت على الخطوة.

Diane Desobeau / AFPTV / AFP

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" إن على الجمهوريين دعم نشر الوثائق لأنه "لا يوجد ما نخفيه"، واصفًا القضية بأنها "خدعة ديمقراطية" تهدف إلى تشتيت الانتباه.

ويأتي هذا التحول بعد أنباء عن إمكانية تصويت عشرات النواب الجمهوريين لصالح نشر الوثائق، رغم معارضة ترامب. وقدّر النائب الجمهوري توماس ماسي أن "100 نائب أو أكثر" قد يدعمون القرار، فيما أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون تقديم موعد التصويت إلى هذا الأسبوع قائلاً: "يجب إنهاء هذا الملف… لا شيء نخفيه".

التوتر داخل الحزب اشتد بعد تسريب أكثر من 20 ألف رسالة إلكترونية مرتبطة بإبستين، تضمنت مزاعم عن علاقة ترامب به، وهو ما نفاه الرئيس بشدة واعتبره "خدعة".

كما أدى الموقف الجديد لترامب إلى خلاف علني مع حليفته السابقة مارجوري تايلور غرين، التي هاجمها ووصفها بـ"الخائنة"، بينما قالت غرين إن هجماته أدت إلى تلقيها تهديدات بالقتل.

ولا يزال من غير الواضح موعد استجابة وزارة العدل لنشر الوثائق، لكن الضغوط السياسية تتصاعد داخل الحزب الجمهوري وخارجه.