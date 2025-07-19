"يُنتهك حرية التعبير": حُظر أمر قضائي ضد المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة

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ألغى قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة أمرًا رئاسيًا أصدره دونالد ترامب ضد أي شخص يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وفي حكمها، قضت نانسي ثورسن بأن الأمر يُعدّ انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير.

جاء هذا الحكم عقب دعوى قضائية رفعها ناشطان في مجال حقوق الإنسان في أبريل/نيسان الماضي، طعنًا في الأمر الصادر في 6 فبراير/شباط. وبموجب هذا الأمر، يُمكن فرض عقوبات اقتصادية وقيود سفر واسعة النطاق على أي شخص متورط في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تشمل مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.

وكتب القاضي: "يبدو أن الأمر الرئاسي يُقيّد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق غرضه. فهو يحظر بشكل عام أي خدمة قائمة على التعبير اللفظي تكون مفيدة للمدعين العامين، بغض النظر عما إذا كانت تلك الخدمة مرتبطة بشكل مباشر بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائها".

تضمّن الأمر عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات. وبموجب الأمر، قد يواجه المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لخان أو غيره من المستفيدين من العقوبات عقوبات مدنية، بل وجنائية. وقد أدانت المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول حول العالم هذا الأمر.

في الشهر الماضي، أفدنا بأن إدارة ترامب أعلنت أيضًا عن عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لـ"تورطهم المباشر في جهود" اتخاذ إجراءات جنائية، بما في ذلك "اعتقال واحتجاز ومقاضاة" مواطنين أمريكيين وإسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة في ذلك الوقت أن فرض العقوبات جاء رداً على الإجراءات "غير المشروعة" التي اتخذتها المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هذه الخطوة لم تتخذ باستخفاف: "هذا يعكس شدة التهديد الذي نواجهه من تسييس المحكمة وإساءة استخدامها".