رغم العقوبات الأميركية: صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس البرازيلي السابق

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أمرت محكمة برازيلية يوم الاثنين باعتقال الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التآمر للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن بولسونارو لم يمتثل للقيود التي فرضتها عليه المحكمة سابقًا، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الهاتف المحمول.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل توترا، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية المرفوعة ضد بولسونارو الشعبوي اليميني بأنها تهديد لمفاوضات التجارة.

يوم الاثنين، أدان مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الأمر، متهمًا القاضي مورايس في منشور على شبكة إكس باستخدام "المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. إن فرض المزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو على الدفاع عن نفسه علنًا ليس خدمة عامة. فليتحدث!". وأضاف التغريدة أن "الولايات المتحدة تدين أمر مورايس بحق بولسونارو وستحاسب كل من يساعد أو يحرض على هذا السلوك".

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حكمت المحكمة بأن بولسونارو سجّل خطابات على حسابات مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت أصفاد كاحله، وهو ما اعتبره مورايس انتهاكًا لأمر يحظر "استغلال المقابلات أو الخطب العامة أو الخاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لأطراف ثالثة".

سيُوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في منزله، ولن يُسمح له باستقبال الزوار، باستثناء محاميه والأشخاص المصرح لهم من قبل المحكمة. كما لن يتمكن الرئيس السابق من استخدام الهاتف المحمول، سواء بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة. في فبراير/شباط، وُجهت إلى بولسونارو تهمة تتعلق بمؤامرة انقلاب مزعومة لإلغاء نتائج انتخابات عام 2022 ومنع خصمه، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من تولي السلطة. ويزعم الادعاء أن جزءًا من مؤامرة الانقلاب تضمن خطة لاغتيال لولا، نائب الرئيس ووزير في المحكمة العليا.

يُذكر أن ترامب أعلن الشهر الماضي فرض عقوبات ورسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، بسبب معاملة النظام القضائي البرازيلي لرئيسها السابق. وخلافًا للصياغة المعتادة لرسائل العقوبات، ربط ترامب صراحةً الضرائب الجديدة بمحاكمة بولسونارو، المتهم بمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي خسرها عام 2022. ترامب، الذي وصفه بأنه "صديق"، بل واستضافه في منزله لقضاء العطلات في مار-أ-لاغو عام 2020، عندما كانا في السلطة. وكتب ترامب في منشور نُشر على موقع "تروث سوشيال": "لا ينبغي أن تكون هناك محاكمة كهذه، إنها حملة شعواء يجب أن تنتهي فورًا!".