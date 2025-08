رغم العقوبات الأميركية: صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس البرازيلي السابق

أمرت محكمة برازيلية يوم الاثنين باعتقال الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التآمر للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وقال القاضي ألكسندر دي مورايس إن بولسونارو لم يمتثل للقيود التي فرضتها عليه المحكمة سابقًا، بما في ذلك القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الهاتف المحمول.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل توترا، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية المرفوعة ضد بولسونارو الشعبوي اليميني بأنها تهديد لمفاوضات التجارة.

يوم الاثنين، أدان مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الأمر، متهمًا القاضي مورايس في منشور على شبكة إكس باستخدام "المؤسسات البرازيلية لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية. إن فرض المزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو على الدفاع عن نفسه علنًا ليس خدمة عامة. فليتحدث!". وأضاف التغريدة أن "الولايات المتحدة تدين أمر مورايس بحق بولسونارو وستحاسب كل من يساعد أو يحرض على هذا السلوك".

