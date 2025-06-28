اشتراكي وداعم للفلسطينيين ويُقارَن مع أوباما : هل سيصبح زهران ممداني رئيسا لبلدية نيويورك؟

قد يعجبك أيضًا -

في مفاجأة كبيرة، أصبح زهران ممداني مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك يوم الثلاثاء. المدينة التي يقطنها قرابة مليون يهودي لديها فرصة جيدة لانتخاب عمدة داعم للفلسطينيين ويدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ، بل وأعرب عن دعمه لاعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حال فوزه.

يُعرف ممداني بجاذبيته وفطنته السياسية. وقد ساعد هذان الأمران، العضو الشاب في برلمان ولاية نيويورك، على أن يصبح نجمًا يحظى بدعم واسع في مدينة يبلغ عدد سكانها 8.4 مليون نسمة. ويشمل مؤيدوه حوالي 20% من الناخبين اليهود.

يدعو ممداني إلى أجندة اشتراكية، تشمل توفير حافلات مجانية، ومخيمات صيفية للأطفال حتى سن السادسة، وضوابط صارمة وواسعة النطاق على الإيجارات. ويقول إنه سيغطي التكاليف بفرض ضرائب على أغنى 1% من السكان. عادةً ما يتمتع المرشح الديمقراطي بميزة كبيرة في نيويورك في الانتخابات العامة، لكن هذه المرة، وبسبب آرائه المثيرة للجدل، وخاصةً بشأن إسرائيل، يواجه ممداني منافسة شرسة.

داخل المجتمعات اليهودية والمؤسسة السياسية، ثمة جهدٌ للالتفاف حول العمدة الحالي إريك آدامز. آدامز مثير للجدل ولا يحظى بشعبية، لكنه لا يزال يُعتبر المرشح الأوفر حظًا لحشد دعم واسع النطاق وإيقاف ممداني.

في مقابلات، صرّح ممداني بأنه استلهم من حملة بيرني ساندرز الرئاسية لعام 2016، التي كان شعارها "الاحترام" - لا "النمو". على الرغم من قلة خبرته، يُقرّ حتى منتقدوه بأن ممداني أدار حملةً رائعة، مدعومةً بجيشٍ من النشطاء المُلهمين. ممداني شخصيةٌ بارزةٌ في الأحياء الخمسة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو له بشكلٍ متكرر.

يُقارن الكثيرون ممداني بالرئيس السابق باراك أوباما، ولسبب وجيه. فمثل أوباما، يتمتع ممداني بموهبة فطرية سرّعت مسيرته السياسية. ومثله، تُعدّ خلفيته غير اعتيادية بالمعايير السياسية الأمريكية التقليدية. وُلد في كمبالا، أوغندا، وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة عندما انضم والده، محمود ممداني، الباحث في دراسات ما بعد الاستعمار، إلى هيئة التدريس في جامعة كولومبيا.