تقرير : محاولات لإقناع الرئيس الإمريكي على الانسحاب من السباق الرئاسي، فهل ستنجح؟

في الطريق إلى صدمة في الحزب الديمقراطي؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء اليوم (الخميس) نقلا عن ثلاثة مصادر أن عددا من المساعدين والمستشارين القدامى للرئيس الأميركي جو بايدن يحاولون معرفة كيفية إخبار الرئيس بأنه سيتعين عليه الانسحاب من الانتخابات - وذلك بسبب التقارير حول الحالة الصحية للرئيس، وأدائه الضعيف، بحسب كثيرين، في المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب.

كما أفيد أن بايدن "مقتنع بقوة حملته". كما أن نقطة أخرى أثارها المستشارون -الذين لا يريدون أن يستمر بايدن لولاية ثانية كما ذكرنا- هي كيفية إقناع الرئيس بالاعتقاد بأن مرشحا آخر، مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس، سيكون قادرا على التغلب على ترامب. وقال شخصان مقربان من الرئيس لصحيفة نيويورك تايمز إن بايدن لا يزال مقتنعا بأن لديه فرصة أفضل للفوز من هاريس.

ونفى البيت الأبيض هذا التقرير. وقال أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض: "هذا غير صحيح بشكل لا لبس فيه". "فريق الرئيس بايدن يقف بقوة خلفه."

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي" الإعلامية - يعتقد معظم الديمقراطيين في الولايات المتحدة أن بايدن لا ينبغي أن يترشح في السباق - بالإضافة إلى ذلك - أظهر الاستطلاع أن هاريس تتفوق على بايدن من حيث نسبة إقبال الناخبين على السباق بين ترامب وبايدن لا يزال متقاربا.