هدية أم لا ؟ هكذا استقبلت إدارة ترامب الطائرة القطرية التي أهديت لترامب

بعد أن تفاخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدية تلقاها من القطريين، ذكرت شبكة CNN اليوم (الثلاثاء) أن الطائرة التي أهديت إليه صممت كصفقة شراء بين دول، فكيف انتهى بها الأمر إلى ما يسميه القطريون "تبرعا"؟

وبحسب التقرير، فإن إدارة ترامب، بعد الانتخابات مباشرة، اتصلت بقطر للاستفسار عن شراء طائرة بوينج 747 لتحل محل الطائرة الرئاسية "إير فورس وان". ويتناقض هذا الادعاء مع رواية ترامب بأن قطر تواصلت معه وعرضت عليه الطائرة كـ"هدية" من تلقاء نفسها. وفي الواقع، قمنا باختيار عدة بدائل، بما في ذلك البديل القطري، بل وحصلنا حتى على رأي قانوني بشأن الموضوع.

وكما ذكرنا، اتصل البنتاغون في يناير/كانون الثاني بشركة بوينج لاستبدال الطائرات الرئاسية، لكن الرد جاء أن العملية سوف تستغرق حوالي عامين. وعرضوا عدة بدائل لعملاء بوينج حول العالم الذين يملكون طائرات قد تناسبهم، بما في ذلك الطائرة القطرية المعنية. وكلف ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدفع الأمر وإجراء المحادثات الأولية بشأن هذه القضية.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة التايمز أن قطر عرضت الطائرة كـ"نقل مجاني" أو "تبرع" للإدارة الأميركية استعدادا لزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط. ويزعم البعض أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الهدية مقبولة قانونيا أم لا، ولكن في الوقت نفسه فإن "الهدية القطرية الكبيرة" أحدثت صدى بالفعل في مختلف أنحاء العالم.

الطائرة العملاقة التي أهدتها العائلة المالكة القطرية لترامب عمرها 13 عاما، وهي فخمة للغاية لدرجة أنها تسمى "القصر الطائر". ربما تكون هذه هي الهدية الأكثر قيمة التي قدمتها حكومة أجنبية إلى الولايات المتحدة على الإطلاق.