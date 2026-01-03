تصعيد أمريكي ضد فنزويلا: لائحة اتهام ضد مادورو وزوجته بعد إعلان ترامب عن اختطافه

أعلنت المدعية العامة الأمريكية، فام بوندي، اليوم السبت، عن تقديم لائحة اتهام رسمية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تتعلق بـ الاتجار بالمخدرات، التآمر لاستيراد الكوكايين، حيازة أسلحة نارية ومتفجرات، والتآمر لحيازة أسلحة موجهة ضد الولايات المتحدة.

وقالت بوندي إن السلطات الأمريكية ستلاحق مادورو وزوجته قضائيًا، مشيرة إلى أن القضية تأتي في إطار الجهود الأمريكية لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الأمن الوطني.

https://x.com/i/web/status/2007407297572810941 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ولم تصدر السلطات الفنزويلية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن لائحة الاتهام، فيما اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا دبلوماسيًا وقانونيًا بين واشنطن وكاراكاس.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن التحقيقات شملت تتبع تحركات الرئيس الفنزويلي وأصول شبكات تهريب المخدرات المرتبطة به، وأن لائحة الاتهام تأتي بعد سنوات من جمع الأدلة والتحقيقات الدولية.

وأفادت شبكة سي بي إس أن وحدة "دلتا فورس" الخاصة ألقت القبض على الرئيس. وذكرت شبكة إيه بي سي أن الوحدة ألقت القبض عليه بعد أن حددت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موقعه بدقة. زعم أحد المصادر أن الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر للعملية قبل أيام، وأن القوات كانت على أهبة الاستعداد للهجوم في أقرب وقت ممكن، ربما يوم عيد الميلاد، إلا أن ذلك تأجل بسبب الهجمات في نيجيريا.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أشاد ترامب نفسه بالعملية قائلاً: "تخطيط جيد للغاية، وجنود أكفاء، وأفراد رائعون. لقد كانت عملية رائعة حقاً".

وزعمت مصادر في المعارضة الفنزويلية أن عملية اختطاف مادورو وزوجته كانت نتيجة مفاوضات بين مادورو والولايات المتحدة، وألمحت إلى أن مادورو وافق على مغادرة البلاد كجزء من هذه المفاوضات.