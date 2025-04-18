رعب في الأجواء: اختطاف طائرة تحمل 13 راكبا في بيليز، فكيف انتهت القصة؟

مواطن أمريكي مشتبه به في عملية قام بها تحت تهديد بالسكين • إصابة ثلاثة رهائن • على ما يبدو - نفذ العملية متعمداً وأراد مغادرة البلاد • الشرطة لم تسيطر على العملية. فكيف انتهت

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يستقل السياح طائرة تابعة لشركة تروبيك إير في مطار السير باري بوين البلدي في مدينة بيليز في 17 أبريل 2025. وقالت الشرطة إن مواطنا أمريكيا مسلحا بسكين حاول اختطاف طائرة صغيرة في بليز يوم الخميس ولكن أطلق عليه أحد الركاب النار وقتله.
يستقل السياح طائرة تابعة لشركة تروبيك إير في مطار السير باري بوين البلدي في مدينة بيليز في 17 أبريل 2025. وقالت الشرطة إن مواطنا أمريكيا مسلحا بسكين حاول اختطاف طائرة صغيرة في بليز يوم الخميس ولكن أطلق عليه أحد الركاب النار وقتله.Jose A. Sanchez / AFP

دراما في أمريكا الوسطى: المواطن الأمريكي أكينييلا ساوا تايلور، المشتبه به الذي خطف طائرة صغيرة الخميس تحت تهديد السكين في دولة بيليز. وكان على متن الطائرة 13 راكبا، جرح ثلاثة منهم بسكين. وفي نهاية المطاف تم إطلاق النار عليه من قبل أحد ركاب الطائرة.

وكانت الشرطة المحلية على اتصال مع أحد الركاب على متن الطائرة والذي أرسل تحديثات عبر رسائل نصية. وبحسب قولها، أراد تايلور إخراجه من البلاد. تم منع المشتبه به من دخول بيليز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن غير الواضح كيف تمكن في النهاية من الدخول.

https://x.com/i/web/status/1912934730003013965

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كما هو معروف, تم إطلاق النار على الخاطف برصاصة في الصدر من قبل مسافر كان بحوزته سلاح ناري. في النهاية، الطائرة أتمت دورانها بعدما كادت تنفد من الوقود حتى هبطت. ليس واضحاً بعد كيف تمكن الخاطف من الصعود إلى الطائرة مع سكين.

https://x.com/i/web/status/1912920646654263511

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