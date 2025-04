رعب في الأجواء: اختطاف طائرة تحمل 13 راكبا في بيليز، فكيف انتهت القصة؟

دراما في أمريكا الوسطى: المواطن الأمريكي أكينييلا ساوا تايلور، المشتبه به الذي خطف طائرة صغيرة الخميس تحت تهديد السكين في دولة بيليز. وكان على متن الطائرة 13 راكبا، جرح ثلاثة منهم بسكين. وفي نهاية المطاف تم إطلاق النار عليه من قبل أحد ركاب الطائرة.

وكانت الشرطة المحلية على اتصال مع أحد الركاب على متن الطائرة والذي أرسل تحديثات عبر رسائل نصية. وبحسب قولها، أراد تايلور إخراجه من البلاد. تم منع المشتبه به من دخول بيليز خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن غير الواضح كيف تمكن في النهاية من الدخول.

