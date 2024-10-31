في الطريق إلى الفوز؟ هاريس تتقدم بفارق صغير في ويسكونسن وميشيغان

كشف استطلاع جديد أجرته شبكة "سي إن إن" ونشر اليوم (الأربعاء)، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تحتفظ بتقدم طفيف في اثنتين من ولايات "بلو وول (السور الأزرق" الثلاث - اللقب الذي يطلق على 18 ولاية في الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا. والتي فاز فيها الحزب الديمقراطي بشكل ثابت ومتتالي بانتخابات رئاسة الولايات المتحدة.

وهكذا، في ميشيغان، تتمتع هاريس بزيادة على ترامب - بنسبة 48% مقارنة بـ 43% بين الناخبين الذين من المرجح أن يصوتوا. كما تتقدم هاريس على ترامب في ولاية ويسكونسن، حيث يؤيدها 51% مقابل 45% لترامب.

وفي الوقت نفسه، لا يزال السباق متقارباً في ولاية بنسلفانيا، حيث يحظى كلا المرشحين بدعم بنسبة 48%. وتعد ولاية بنسلفانيا أكبر جائزة انتخابية بين الولايات الثلاث، وجزء أساسي من آمال كل مرشح في الفوز بالبيت الأبيض.

وقد أثبتت الولايات الثلاث – ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا – أنها أكبر المتنبئين بالفائزين في الانتخابات. فاز بها ترامب عام 2016، والرئيس الحالي جو بايدن عام 2020.