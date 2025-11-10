بعد 31 عامًا :اعتقال مشتبه به بتفجير طائرة قتل بها 13 يهوديًا

بعد مرور 31 عامًا على تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاس تشيريكانس" في بنما، أُعلن عن اعتقال مشتبه به في فنزويلا يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي أودى بحياة 21 شخصًا، بينهم 13 يهوديًا.

وقالت السلطات البنمية إن المشتبه به هو زكي الأغا جليل، مواطن فنزويلي، وأنه تم اعتقاله في 6 نوفمبر بمدينة نوفا إسبيرا بفنزويلا، حيث جرى بدء إجراءات تنسيق لعملية تسليم المشتبه به إلى بنما لضمان محاكمته هناك.

وأشار بيان الشرطة إلى أن تفجير الطائرة رقم 901 لشركة "ألاس تشيريكانس" وقع بعد وقت قصير من إقلاعها في 1994، وكان يُعتقد حينها أن جماعة "أنصار الله" اللبنانية، المرتبطة بحزب الله، هي المسؤولة عن الحادث.

ويأتي هذا الاعتقال بعد يوم واحد فقط من تفجير انتحاري دموي استهدف مبنى الجالية اليهودية في الأرجنتين عام 1994، وأسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا، ما يعكس سلسلة هجمات إرهابية استهدفت الجاليات اليهودية في أمريكا اللاتينية آنذاك.