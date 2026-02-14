الأداة التي استخدمها البنتاغون للإيقاع بمادورو - وهي موجودة بجيوبنا جميعًا

استخدم الجيش الأمريكي برنامج الذكاء الاصطناعي "كلود" التابع لشركة Anthropic في عملية للقبض على رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو، وذلك بحسب ما أفيد اليوم (السبت) في صحيفة "وول ستريت جورنال".

تضمنت مهمة القبض على مادورو وزوجته قصف عدة مواقع في كاراكاس الشهر الماضي. وتحظر إرشادات شركة أنثروبيك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كلاود، في دعم العنف أو تطوير الأسلحة أو إجراء عمليات التجسس.

وقال متحدث باسم الشركة إنه لا يمكنهم التعليق على ما إذا كان كلاود قد استُخدم في عملية محددة، سرية أو غير سرية، لكنه أكد على ضرورة امتثال أي استخدام لهذا النموذج - سواء في القطاع الخاص أو الحكومي - لسياسة استخدام الشركة. وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق عند تواصل الصحيفة معها.

في الشهر الماضي، كشف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" أن سلاحًا سريًا جديدًا، يسميه "الديسكومبوليتر" (المحير)، كان حاسمًا في الغارة الجريئة التي قامت بها القوات الأمريكية وألقت خلالها القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو. تباهى ترامب بأن هذا السلاح الغامض "جعل معدات العدو لا تعمل" عندما هبطت مروحيات أمريكية في كراكاس في 3 يناير لاعتقال مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، بتهمة المخدرات والسلاح الفيدرالية – دون فقدان أي أرواح أمريكية. وأضاف الرئيس: "لا يُسمح لي بالحديث عن ذلك".

ليست هناك معلومات كثيرة عن السلاح، لكن هذه التقارير جاءت بعد تقارير ميدانية من فنزويلا وصفت كيف أن حراس مادورو المسلحين سقطوا على ركبهم، "ينزفون من أنوفهم ويتقيأون دماً". أحد الحراس قال لاحقاً إن "فجأة توقفت كل أنظمة الرادار لدينا دون أي تفسير. الشيء التالي الذي رأيناه كان طائرات بدون طيار، الكثير من الطائرات، تحلق فوق مواقعنا. لم نكن نعرف كيف نرد"، وأضاف: "ثم ظهرت طائرات هليكوبتر - بالكاد ثمانٍ - كانت تحمل حوالي عشرين جندياً أمريكياً إلى المنطقة".

"الديسكومبوليتر" وُجِّه مباشرة إلى حُرّاس مادورو. "في مرحلة معينة، أطلقوا شيئًا ما؛ لا أعرف كيف أصفه. كان وكأنه موجة صوتية قوية جدًا. فجأة شعرت وكأن رأسي ينفجر من الداخل"، قال الحارس. "جميعنا بدأنا ننزف من أنوفنا. بعضهم تقيأ دمًا. سقطنا على الأرض، غير قادرين على الحركة. لم نتمكن حتى من النهوض بعد هذا السلاح الصوتي – أو أيًّا كان ذلك الشيء".