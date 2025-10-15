مسؤولون كبار في المنظمة الرسمية للشباب التابعة للحزب الجمهوري أعربوا عن إعجابهم بهتلر وأعماله في مجموعة داخلية. آلاف الرسائل الخاصة التي كشفت عنها "بوليتيكو" تتضمن نكات عن غرف الغاز، العبودية والاغتصاب، إلى جانب تعبيرات عنصرية قاسية ضد السود وتمجيد للأيديولوجيات النازية.

في الرسائل، أشاروا إلى السود على أنهم "قرود" و"رجال البطيخ"، وتساءلوا عن إدخال خصومهم السياسيين إلى غرف الغاز. تحدثوا عن اغتصاب أعدائهم ودفعهم إلى الانتحار - وأشادوا بالجمهوريين الذين يعتقدون أنهم يدعمون العبودية.

كتب بيتر جونتا، الذي شغل في تلك الفترة رئيس المنظمة "كل من سيصوت ضد - سيذهب إلى غرف الغاز". في رسالة أخرى أضاف: "سأقوم بابتكار بعض من أكبر طرق التعذيب الفسيولوجي المعروفة للبشرية. نحن نريد فقط المؤمنين الحقيقيين".

"هل يمكننا إصلاح الحمامات؟ غرف الغاز لا تتناسب مع ذوق هتلر الجمالي"، هذا ما كتبه جو مالينو، الذي شغل سابقًا منصب المستشار القانوني للجمهوريين الشباب في ولاية نيويورك. "أنا مستعدة لرؤية الناس يُحرقون الآن"، هذا ما قالته آني كيكتي، عضوة اللجنة الوطنية عن نيويورك.

إحدى الرسائل الصادمة للغاية كُتبت عندما أخبر رئيس الفرع في كانساس، دواير، جونتا أن أحد أعضاء المنظمة من ميشيغان وعد بأن "المجموعة ستصوت للشخص الأكثر يمينية" لقيادة الهيئة الوطنية. كان رد جونتا قصيرًا وحادًا: "رائع. أنا أحب هتلر". ورد عليه دواير بإيموجي مبتسم.

التسريب أثار عاصفة سياسية واسعة. مسؤولون جمهوريون بارزون من نيويورك، منهم عضوة الكونغرس إليس ستيفانيك وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ المحلي روب أورت، أدانوا بشدة التصريحات. بعض المشاركين في المحادثات يعملون اليوم بالفعل في وظائف حكومية أو في الحزب الجمهوري نفسه – وأحدهم يشغل حتى منصب سيناتور في الولاية.

المراسلات تمنح لمحة مزعجة عن الطريقة التي يتحدث بها بعض نشطاء الجيل الشاب في الحزب عندما يعتقدون أن لا أحد يستمع – وتثير أسئلة صعبة حول التوجه القيمي والثقافي لجيل القيادة القادم في اليمين الأمريكي.