الـFBI على أهداف ترامب: الخطوة الجديدة للرئيس ضد أعدائه

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عددا من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي صدرت لهم أوامر اليوم (الجمعة) بمغادرة المكتب في غضون أيام أو مواجهة الطرد. وهذه خطوة أخرى يسعى فيها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى «تطهير» المؤسسات التي لا تروق له. ولنتذكر أن الوكالة تلقت منه انتقادات حادة أكثر من مرة.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الذين تلقوا الرسالة كان من بينهم العديد من المديرين المساعدين الذين يديرون ويشرفون على التحقيقات الجنائية والأمن القومي، وكبار العملاء في العديد من المكاتب الميدانية للمكتب في جميع أنحاء البلاد، وجاء الإنذار بعد ترشيح ترامب لقيادة الوكالة. وأدى كاش باتيل اليمين الدستورية أمس، رئيسًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقال للمشرعين: «ستتم حماية جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي من الانتقام السياسي».

ويأتي التعيين بعد استقالة المدير السابق لوكالة التحقيق كريستوفر راي الذي أعلن مسبقا تقاعده بعد انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن. وقال وقتها: "الشيء الصحيح بالنسبة للوكالة هو أنني سأخدم حتى نهاية الإدارة الحالية في يناير/كانون الثاني ثم سأستقيل بعد ذلك".

وقد استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي تحت قيادة راي ترامب مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك تفتيش ممتلكاته في مارالاغو في عام 2022 بحثًا عن وثائق سرية. وقال ترامب في وقت سابق في إشارة إلى هذا: "أنا غير سعيد للغاية بالأشياء التي قام بها".

وباتل مقرب بالفعل من ترامب، لكن يزعم أنه حتى لو أراد خوض "حملة صليبية" ضد أعداء رئيس الولايات المتحدة، فسيكون من الصعب عليه ملاحقتهم قضائيا لأن ذلك سيقابل بصعوبات قانونية.