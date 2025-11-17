ترامب يؤكد: الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات اف 35 للسعودية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أنّ الولايات المتحدة ستبيع للمملكة العربية السعودية مقاتلات F-35 المتطورة، وذلك قبل يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في المكتب البيضاوي إنّ السعوديين "حلفاء رائعون"، مضيفًا: "هم يحبوننا كثيرًا. انظروا إلى الوضع في إيران، لقد دمّرنا قدرتهم النووية… نعم، أقول إننا سنقوم بذلك"، في إشارة إلى الصفقة.

وجاء إعلان ترامب بعد أيام من تصريح سابق أدلى به على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال فيه إنه يدرس طلبًا سعوديًا لشراء عدد كبير من الطائرات المقاتلة المتقدمة، وأعرب عن أمله بأن تنضم الرياض إلى اتفاقيات أبراهام وتطبع علاقاتها مع إسرائيل.

https://x.com/i/web/status/1990515160054731059 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقبل دقائق من تصريح الرئيس، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض إن ترامب يميل إلى تأييد الصفقة، لكنه سيحسم موقفه النهائي بعد لقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي.

وتعارض هذه المعلومات تقريرًا نشرته وكالة الأسوشيتد (AP) يوم أمس، نقلت فيه عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إنه من غير المرجح أن يوافق ترامب على الصفقة خلال زيارة بن سلمان. ومع ذلك، أكد المسؤولون أنّ للرئيس "سجلًا من الخطوات غير المتوقعة"، مما يترك إمكانية الموافقة على الصفقة قائمة إذا نجح ولي العهد في إقناعه