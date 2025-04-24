عشية ذكرى المحرقة: محتجون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون بن غفير في الولايات المتحدة

شارك وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير اليوم (الخميس) في مؤتمر عقد عشية إحياء ذكرى المحرقة في جامعة ييل في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة. وعند الخروج كان في انتظاره مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وألقوا زجاجات المياه عليه وعلى مرافقيه. وأشار لهم بعلامة النصر، ولوح أحد رجاله بالعلم الإسرائيلي، ولم يصب أحد من أفراد طاقمه بأذى.

حضر المؤتمر حوالي 100 طالب وأستاذ واستمر لمدة ساعتين. ووفقا للبيان الصادر عن مكتبه قال بن جفير إنه تحدث معهم عن الدروس المستفادة من الهولوكوست. وقال "إن مثيري الشغب المعادين للسامية لن يخيفوني. سأواصل رحلتي المهمة في الولايات المتحدة".

National Security Minister's Office

ذكرت صحيفة "ييل ديلي نيوز" الصادرة عن الحرم الجامعي: "ألغت جامعة ييل تسجيل منظمة "ياليز فور بالستين" كجمعية طلابية، مشيرةً إلى دور المنظمة في الترويج لاحتجاج مساء الثلاثاء. وأكدت الحركة أنها غير مسؤولة عن المظاهرة". ومع ذلك، تم اقتباس منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها المجموعة الناس إلى الانضمام إلى الحدث، وبيان عام على مايبدو "تأخذ المسؤولية" عن الحدث.

وبالإضافة إلى ذلك،نشرت الصحيفة رسالة من عشرات الطلاب اليهود الذين عارضوا زيارته ، ووفقا للبيان قالوا:"نرفض رفضًا قاطعًا آراء إيتامار بن غفير العنصرية والحقيرة. نشعر بخيبة أمل تجاه منظمة "شبتاي" لاختيارها توفير منصة لمثل هذه العروض. كما نشعر بخيبة أمل تجاه الحاخام شمولي هيخت، المؤسس المشارك والمستشار في "شبتاي"، لإشادته العلنية ببن غفير".