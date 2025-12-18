التحقيق بوجود صلة بين إطلاق النار في جامعة براون والاغتيال الغامض للعالم النووي اليهودي

الشرطة في الولايات المتحدة تحقق في صلات محتملة بين إطلاق النار في جامعة براون يوم السبت وبين إطلاق النار الغامض ضد أستاذ من معهد MIT المؤيد لإسرائيل في منزله في بروكلين، ماساتشوستس، حسبما أفادت شبكة CNN مساء اليوم (الخميس) نقلاً عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون مطلع على القضية.

السلطات تحقق في الاحتمال استناداً إلى معلومات ظهرت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، قال المصدر، لكنه شدد على أن هذه ليست معلومات نهائية.

في حين لا يزال البحث جارياً لليوم السادس عن المشتبه به في إطلاق النار الجماعي بجامعة براون، طلب قائد الشرطة في بروفيدنس، رود آيلاند، من الجمهور المساعدة في تحديد هوية شخص تم تصويره بجوار المشتبه به في الحادث. في إطلاق النار قُتل طالبان وأصيب تسعة أشخاص. أثارت تسجيلات المراقبة المختلفة من محيط الجامعة تساؤلات إضافية.

يوم الاثنين قُتل في منزله نونو لوريرو، أستاذ علوم النووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد أُطلقت عليه النار حتى الموت على يد عميل إيراني على ما يبدو - هذا ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق اليوم نقلاً عن مصادر إسرائيلية. لوريرو، البالغ من العمر 47 عاماً، أصيب بجروح خطيرة وتوفي متأثراً بجراحه في اليوم التالي.