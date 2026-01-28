بعد اعتداء على حاخام في يوم المحرقة| ممداني يندد: لا مكان للكراهية في نيويورك

تعرض حاخام لاعتداء أمس (الثلاثاء)، في يوم المحرقة الدولي، في كوينز، نيويورك. السلطات تحقق في الحادثة كجريمة كراهية. المشتبه به فر من المكان، لكن متطوعين من منظمة "شومريم" في كوينز عثروا عليه في محطة قطار قريبة، وأبلغوا الشرطة، فتم اعتقاله.

رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أدان الهجوم، واصفاً إياه بأنه عمل كراهية ومؤكداً أن مثل هذه الحوادث غير مقبولة في المدينة.

في تغريدة على حسابه على منصة X، قال ممداني: "أنا مصدوم من الهجوم المعادي للسامية على الحاخام في فورست هيلز. في اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، واجه سكان نيويورك حقيقة مؤلمة: معاداة السامية ليست من الماضي - إنها خطر حالي يتطلب منا جميعًا التحرك. لا مكان لمعاداة السامية في مدينتنا. أنا أقف متضامنًا مع يهود نيويورك، وإدارتي ملتزمة باقتلاع هذا الكراهية من جذورها".