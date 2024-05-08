وفاة مأساوية لسائحة إسرائيلية في البرازيل

عثر على سائحة إسرائيلية متوفاة في حي سانتا تيريو في ريو دي جانيرو بالقرب من جبل كوركوفادو مساء الاثنين.ووفقا للشرطة العسكرية في البرازيل ، تجولت السائحة برفقة صديقها في شارع الميرنطة الكسنرينو الساعة الـ19:00 حيث رأوا دراجة نارية واعتقدوا أنها تحاول سرقتهم، الشابة ألما بوهادانا، 22 عاماً والتي كانت بحالة شديدة من الذعر والخوف حاولت على ما يبدو الفرار وقفزت من جدار ساند مرتفع جدا ، ولاقت حتفها لاحقا.

واستدعيت قوات الإنقاذ الى المكان لمساعدة الشابة في المنطقة التي يدور الحديث عنها وهي منطقة مشجرة، ووصلوا اليها وأقروا وفاتها. وذكرت وسائل إعلامية في البرازيل إن شريك الشابة أبلغ الشرطة ان سيارة حمراء توقفت الى جانبهم، لكنه لم يميز شخصا مسلحا بداخلها. الشرطة المحلية تواصلت بعد الحادث مع القنصلية الإسرائيلية في البلاد.

هذا وطلبت الشرطة العسكرية المساعدة من القنصلية الإسرائيلية.ويجري التحقيق في القضية من قبل قسم جرائم القتل في العاصمة، الذي لا يستبعد أي دافع للسقوط.ويدرس المحققون احتمال مرور دراجة نارية عبر المنطقة قبل سقوطها مباشرة.

السفارة الإسرائيلية في البرازيل مهتمة بالقضية وتعمل على إعادة جثمان الشابة الى إسرائيل, وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان :"حدث مؤسف وصعب والذي سقطت فيه شابة إسرائيلية من ارتفاع كبير في ريو دي جانيرو بالبرازيل. القسم المسؤول عن الإسرائيليين في الخارج والقنصلية الإسرائيلية مهتمين بالقضية، وهم يساعدون العائلة في هذه الساعات الصعبة لنقلها الى البلاد حتى يتم دفنها.