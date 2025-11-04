انتخابات بلدية نيويورك تشعل المنافسة: من هو المرشح المحتمل للفوز؟

أصبحت الانتخابات على رئاسة بلدية نيويورك محط أنظار الولايات المتحدة والعالم، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشح الديموقراطي زهران ممداني على منافسيه: المستقل أندرو كومو والديمقراطي كورتيس سيلوفا.

زهران ممداني (34 عامًا): ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، وانتقل مع عائلته إلى كيب تاون ثم إلى نيويورك. درس في مدارس محلية وتخرج من جامعة أودوين في ولاية مين مع تخصص في دراسات إفريقيا. انخرط في النشاط السياسي للدفاع عن حقوق ذوي الدخل المنخفض، وهو معروف بكونه اشتراكي ديمقراطي ويعتبر من أبرز المنتقدين لإسرائيل فيما يتعلق بسياساتها تجاه الفلسطينيين.

أندرو كومو (67 عامًا): مستقل وابن حاكم نيويورك السابق ماريو كومو، عمل في الإدارة الأمريكية وكنائب ووزير سابق. خدم كمحافظ لولاية نيويورك لثلاث فترات، وعُرف بإصلاحاته في حقوق مجتمع المثليين، لكنه واجه اتهامات بالتحرش الجنسي ما اضطر للاستقالة. يُقدم نفسه الآن كبديل للسياسات الراديكالية لليسار الجديد ويركز على تعزيز الأمن وتحسين قطاع الإسكان عبر شراكات عامة-خاصة.

كورتيس سيلوفا (جمهوري): مؤسس حركة Guardian Angels، اشتهر بأنشطته في الحفاظ على الأمن بالمترو وحي برونكس. ركز حملته على مكافحة الجريمة، بينما سبق له الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل تجاه المجتمع اليهودي في نيويورك، ما أثار انتقادات واسعة.

هذه الانتخابات تمثل صراعًا واضحًا بين السياسات اليسارية الراديكالية، الخبرة السياسية المعتدلة، والجناح الأمني المحافظ، في وقت تترقب فيه المدينة قرار الناخبين لتحديد مستقبلها.