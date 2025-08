"الموت للجيش الإسرائيلي" وإحراق سيارات: اعتداء غير عادي ضد عائلة جندي إسرائيلي في الولايات المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

وقعت حادثة غير عادية معادية لإسرائيل أمس (الثلاثاء) في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة عندما أضرمت النيران في ثلاث مركبات، وتم كتابة شعار "الموت للجيش الإسرائيلي" خارج منزل عائلة جندي إسرائيلي أمريكي في الجيش الإسرائيلي جاء لزيارة المدينة، وفقًا لتقارير الوكالات.

كتب ليو تيريل، رئيس فريق مكافحة معاداة السامية في الإدارة الأمريكية، على شبكة إكس عن الحادثة، وقال إنها "هجوم مروع معادٍ للسامية" وقع بعد وقت قصير من وصول الجندي إلى منزل عائلته. وقال: "اطلعتُ على صورٍ صادمة لمركبات العائلة وأصدقائهم. أُحرقت المركبات ودُمّرت. وُضعت كتابات كراهية خارج منزل العائلة تتهم الجندي بالقتل وتدعو إلى قتل جيش الدفاع الإسرائيلي".

قال تيريل إنه اتصل فورًا بمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يوظف فريق سانت لويس، وبمكتب المدعية العامة بام بندي. وأضاف أنه تحدث مع العائلة وأبلغهم أن فريق عمل وزارة العدل لمكافحة معاداة السامية يعمل على مدار الساعة. وحذّر قائلًا: "أنا غاضب. لا مكان للعنف المعادي للسامية في أمريكا، لا في سانت لويس، ولا في أي مكان آخر. سنبذل قصارى جهدنا لتقديم الجناة إلى العدالة. إذا ارتكبتم جرائم كراهية معادية للسامية، فسيتم القبض عليكم، وستُحاسبون".

https://x.com/i/web/status/1952845375372665007

لا يزال البحث عن المشتبه به، الذي حاول أيضًا ترهيب أفراد الجالية اليهودية في كلايتون، مستمرًا. وقد أدانت الجماعات والمنظمات اليهودية الحادث. وقال ستيفن سينجر، أحد سكان المنطقة: "إنه وضع مؤسف حقًا. لا أعرف كيف سنتجاوز هذا. كلايتون منطقة آمنة للغاية، وهذا أمر مثير للدهشة. من المحزن جدًا أن تحدث هذه الأنواع من الحوادث المعادية للسامية في كل مكان، لذا لا يبدو أن أي مكان بمنأى عنها".

وأفادت شرطة كلايتون أنه حوالي الساعة الثالثة فجرًا، أُضرمت النيران في ثلاث سيارات - اثنتان في الشارع وواحدة في موقف المنزل- في شارع ويستمورلاند. ووُضعت رسالة على رصيف الشارع. كان جزء منها موجهًا إلى شخص معين، لكنها انتهت بهتاف "الموت للجيش الإسرائيلي".

https://x.com/i/web/status/1952902375196495955

حركة StopAntisemitism دعت عبر شبكة X إلى إيقاف المسؤولين عن الحادثة: "هذا عمل كراهية واضح يهدف إلى التخويف وبث الرعب. نحن نطالب بأن يتم تحديد هوية المسؤولين بسرعة وتقديمهم للعدالة بكامل نطاق القانون."