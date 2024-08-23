"حان الوقت للتوصل إلى صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار": هاريس تحصل رسميًا على الترشيح الرئاسي

الآن أصبح الأمر رسميًا: تم الإعلان عن كامالا هاريس صباح اليوم (الجمعة) كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين ثاني/ نوفمبر. كما أشارت خلال كلمتها إلى إسرائيل واتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن وأحداث السابع في أكتوبر.

"نحن نعمل على مدار الساعة. الآن هو الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار. سأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لأنه لا ينبغي لمواطنيها أن يعيشوا الفظائع التي تسببت فيها حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك الاغتصاب والقتل في مهرجان موسيقي".

"وفي الوقت نفسه، فإن ما حدث في الأشهر العشرة الأخيرة في غزة أمر مروع. لقد فقدت العديد من الأرواح البريئة، وفر الناس اليائسون والجياع بحثًا عن مأوى، وحجم المعاناة مفجع. أنا والرئيس بايدن نعمل لإنهاء الحرب بطريقة تكون فيها إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح المختطفين، وتنتهي المعاناة في غزة، ويحصل الفلسطينيون في قطاع غزة على حق تقرير المصير".

وفي وقت لاحق نشرت رأيها في قضايا الاقتصاد والسياسة الخارجية والصحة والهجرة والتعليم. "في نظامنا القضائي، الأذى الذي يلحق بالفرد هو الأذى الذي يلحق بالجميع. في المحكمة وقفت بفخر أمام القاضي وقلت بفخر أربع كلمات ’كامالا هاريس من أجل الشعب’ كان لدي دائمًا عميل واحد فقط - الشعب. لذلك من أجل الشعب، من أجل كل أمريكي بغض النظر عن الانتماء السياسي أو أي لغة تتحدثها جدتك، من أجل شخص بغض النظر عن الأصل، من أجل كل شخص لا يمكن كتابة قصته إلا في أعظم أمة في العالم، أقبل الترشيح لرئاسة الولايات المتحدة"

وأضافت المرشحة الديمقراطية أنه "في هذه الانتخابات لدينا فرصة لتجاوز الماضي المثير للانقسام، لتمهيد الطريق للمضي قدما. ليس كأعضاء في حزب، ولكن كأميركيين. أريدكم أن تعلموا أنني أعد بأن أكون رئيسة للولايات المتحدة. يمكنكم دائمًا الاعتماد عليّ لأضعكم في المقام الأول، قبل الحزب وقبلي. الانتخابات ليست فقط الأكثر أهمية في حياتنا، ولكن أيضًا في حياة أمتنا، بمفاهيم كثيرة دونالد ترامب ليس شخصًا جادًا، لكن عواقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية. ضعوا في اعتباركم ليس فقط الفوضى التي كانت هناك، ولكن أيضًا خطورة كل ما حدث منذ خسارته الانتخابات - لقد حاول التخلص من أصواتكم. فكروا ماذا سيحدث إذا أعطيناه السلطة مرة أخرى."

"إننا نرسم طريقًا جديدًا للأمام، بمستقبل يتمتع بطبقة متوسطة قوية. إن بناء هذه الطبقة الوسطى سيكون هدفًا رئيسيًا لرئاستي. الطبقة الوسطى، هذا هو المكان الذي جئت منه. لقد نشأنا بميزانية، وعشنا مع ما نحتاجه، لكننا لم ينقصنا شيئ. أمي تعهدت بذلك. سننشئ طبقة متوسطة يستطيع الجميع التنافس فيها والازدهار، بغض النظر عن مكان تواجدكم، سنعيد القوى العاملة إلى الشركات الصغيرة، ونخفض الاحتياجات اليومية مثل :البقالة والإسكان وسننهي أزمة السكن وحماية نظام الضمان الاجتماعي".

وأضافت فيما يتعلق بموضوع الإجهاض: "الليلة في أمريكا، الكثير من النساء لا يستطيعن اتخاذ قرارات بشأن أنفسهن. لقد اختار دونالد ترامب شخصيا أعضاء المحكمة العليا لسلب هذه الحرية من النساء، وهو الآن يتفاخر بذلك. ويقول إنه فخور بذلك."

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت: "في حال انتخابي، لن أتردد في استخدام كل الوسائل لحماية قواتنا ومصالحنا ضد إيران ووكلائها، ولن أقوم بتكوين صداقات مع ديكتاتوريين مثل كيم جونغ أون الذي يهتف لترامب. لن أتخلى أبدًا عن المُثُل الأمريكية، وفي الصراع بين الديمقراطية والطغيان، أعرف أين أقف وأين تنتمي الولايات المتحدة".