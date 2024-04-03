بايدن يخسر معظم الولايات المتأرجحة في أحدث استطلاع للرأي مع تزايد الاستياء

تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن في ست من أصل سبع ولايات متنافس عليها بشدة لانتخابات عام 2024، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا مع استطلاعات الرأي من كل حزب سياسي.

وفي حين تراوح تقدم ترامب بين الناخبين بين 2 إلى 8 نقاط مئوية، فقد زادت الميزة إلى رقمين عندما تم استطلاع المشاركين حول قضايا انتخابية محددة. كان يُنظر إلى بايدن صراحةً على أنه "الأفضل" في التعامل مع حقوق الإجهاض، مع تقدم ضئيل في فئة "حماية الديمقراطية".

وركّز الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال على ما يعتبر ولايات "ساحة المعركة الرئيسية" في الانتخابات الأمريكية، وهي بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وويسكونسن. الولاية الوحيدة التي لم تفضل ترامب كانت ولاية الغرب الأوسط الأخيرة، والتي إما شهدت تعادل المتنافسين في مباراة وجهاً لوجه أو فوز بايدن بثلاث نقاط مع مرشحي الطرف الثالث في الاقتراع.

وعندما سُئلوا عما إذا كانت "الأمور في البلاد" تسير في الاتجاه الصحيح أم الخاطئ، أجاب 68% "باتجاه خاطئ" وأجاب 51% عندما سئلوا على وجه التحديد عن ولايتهم. وفيما يخص قيادة كل رئيس، بلغت نسبة عدم الرضا عن بايدن 60 بالمئة مقابل 47 بالمئة لرئاسة ترامب.

فيما يتعلق بكل قضية انتخابية، تم اختيار ترامب باعتباره "الأفضل قدرة" على التعامل مع الاقتصاد بفارق 20 نقطة مئوية، وبالمثل 20 نقطة مئوية للتعامل مع التضخم وارتفاع التكاليف، ومرة أخرى 20 نقطة مئوية للهجرة وأمن الحدود، ومرة واحدة مرة أخرى 20 نقطة عندما سئل عن "اللياقة العقلية والبدنية اللازمة لتولي منصب الرئيس".

وتقدم ترامب في فئات التعامل مع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك بين إسرائيل وحماس، بـ19 نقطة و14 نقطة على التوالي. بشكل عام، تباينت الآراء بأن المرشح الجمهوري سيتعامل مع القضايا بشكل أفضل بمقدار 1 إلى 5 نقاط عبر الولايات التي تشهد منافسة.