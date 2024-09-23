بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله: الولايات المتحدة ترسل قوات برية إضافية إلى الشرق الأوسط

بحسب تقرير لشبكة سي إن إن، وعلى خلفية التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، يرسل الجيش الأمريكي "عددا صغيرا من العسكريين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الموجودة بالفعل في المنطقة"، وذلك وفق ما صرح به المتحدث باسم البنتاغون اللواء رايدر مساء اليوم (الاثنين).

.وقال رايدر: "في ضوء التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، ومن باب الحذر الشديد، فإننا نرسل عددًا صغيرًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين الإضافيين لتعزيز قواتنا الموجودة بالفعل في المنطقة". ورفض الكشف عن عدد القوات التي تم نشرها وأين تم إرسالها.

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، فإن الولايات المتحدة لديها بالفعل آلاف الجنود في المنطقة (حوالي 40 ألف جندي مشاة)، بما في ذلك مدمرات وطائرات مقاتلة.