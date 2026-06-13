ترامب يعلن مقتل زعيم كارتل "ترين دي أراغوا" في فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر السبت، مقتل هيكتور راستنفورد غيريرو فلوريس، المعروف باسم "نينيو غيريرو"، زعيم كارتل تيرن دي أراغوا الإرهابي. ووفقًا لبيان الرئيس المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، فقد قُتل غيريرو في غارة عسكرية أمريكية سريعة وقاتلة نُفذت بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن الفنزويلية.

وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغست، أضاف أن العملية المشتركة استندت إلى تبادل معلومات استخباراتية ومساعدة تقنية متخصصة، وخلالها اندلعت اشتباكات على الأرض قُتل خلالها زعيم التنظيم.

جارّو كان على رأس منظمة صُنِّفت من قبل الإدارة الأمريكية كمنظمة إرهابية، وصُنِّف كواحد من أبرز المطلوبين لدى سلطات الهجرة في الولايات المتحدة، التي عرضت في السابق مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل القبض عليه. ووصفه المدعي الأمريكي جاي كلايتون بأنه من وقف وراء تحويل عصابة سجن فنزويلية صغيرة إلى شبكة جريمة دولية لها أذرع في أمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة، وإسبانيا.

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الكارتل، الذي كان يعمل بشكل رئيسي في مجالات الابتزاز، والاختطاف، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، يُعتبر تهديداً مركزياً للأمن الإقليمي. عملية التصفية تُعد جزءاً من هجوم ضغط واسع النطاق الذي تديره إدارة ترامب ضد كارتلات المخدرات وقيادة فنزويلا، والذي شمل من بين أمور أخرى تصنيف التنظيم ككيان إرهابي وتنفيذ هجمات سابقة بواسطة الطائرات المسيرة.

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أتاحت العملية الحالية تحت قيادة رئيسة فنزويلا المؤقتة، دلسي رودريغيز، التي تحظى بدعم البيت الأبيض منذ اعتقال ونقل الرئيس السابق، نيكولاس مادورو، إلى الحجز في الولايات المتحدة في يناير الماضي. وأكد البيت الأبيض أن العملية المشتركة تثبت التزام البلدين بالقضاء على الجريمة المنظمة في المنطقة.