خلق بديل حقيقي للمؤسسات السياسية التقليدية| إيلون ماسك يعلن عن تشكيل "حزب أميركا"

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قال الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، "تم اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية"وتابع "جاء استجابة لرغبة غالبية المواطنين في التغيير السياسي".وقال ماسك في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس":"الهدف من تأسيس ’حزب أميركا’ هو إعادة الحرية إلى الشعب الأميركي، وخلق بديل حقيقي للمؤسسات السياسية التقليدية التي يرى أنها فشلت في خدمة المواطن."

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وانتقد ماسك بشدة ما وصفه بنظام الحزب الواحد في الولايات المتحدة، قائلاً:"عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فنحن لا نعيش في ديمقراطية، بل في نظام حزب واحد يحتكر القرار".

وكان إيلون ماسك، قد أطلق عبر منصة "إكس"، استطلاع رأي حول فكرة تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة يحمل اسم "أمريكا"، كبديل عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واستمر التصويت لمدة 24 ساعة، وشارك فيه خلال الساعة الأولى أكثر من واحد وثمانين ألف مستخدم، حيث أيد ما نسبته 64.8% من المشاركين إنشاء الحزب الجديد.

وكان ماسك قد لمح في وقت سابق إلى إمكانية تشكيل حزب ثالث، معارضًا ما وصفه بـ"القانون الإنفاقي الجنوني"، مشيرًا إلى أنه في حال تمريره، "سيتم تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي". وقد صادق الكونغرس الأمريكي بالفعل على قانون خفض الضرائب والإنفاق بعد جلسة تصويت ماراثونية.