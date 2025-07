خلق بديل حقيقي للمؤسسات السياسية التقليدية| إيلون ماسك يعلن عن تشكيل "حزب أميركا"

قال الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، "تم اليوم جرى تشكيل حزب أميركا ليعيد لكم الحرية"وتابع "جاء استجابة لرغبة غالبية المواطنين في التغيير السياسي".وقال ماسك في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس":"الهدف من تأسيس ’حزب أميركا’ هو إعادة الحرية إلى الشعب الأميركي، وخلق بديل حقيقي للمؤسسات السياسية التقليدية التي يرى أنها فشلت في خدمة المواطن."

