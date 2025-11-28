ترامب بعد مقتل جندية الحرس الوطني: "سنوقف الهجرة"

صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس (الخميس) في سلسلة منشورات على شبكة التواصل الاجتماعي TruthSocial التي يملكها، بأنه سيعمل على وقف مؤقت للهجرة من دول العالم الثالث. في تصريح الرئيس لم يُذكر بالضبط عن أية دول يدور الحديث، إلا أنه في مؤتمر صحفي عقد بعد نشر المنشورات في قصر ترامب في مار-إيه-لاجو بفلوريدا، تم ذكر اسمي دولتين - الصومال وأفغانستان.

تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي بعد أن توفيت أمس متأثرة بجراحها إحدى المجندات في الحرس الوطني في عملية إطلاق النار في واشنطن، خارج مجمع البيت الأبيض. بالإضافة إليها، أصيب جندي آخر بجروح خطيرة، ووفقًا لترامب فإنه لا يزال يصارع من أجل حياته. المشتبه به في إطلاق النار هو مواطن أفغاني هاجر إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما غادرت القوات الأمريكية أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

في المؤتمر الصحفي الذي عقده، انتقد بشدة سياسة الهجرة لسلفه في المنصب، جو بايدن: "المشتبه به هو مواطن أفغاني تم نقله جواً إلى هنا من قبل الإدارة السابقة. ليست لدينا أولوية أمن قومي أكبر من ضمان أن لدينا سيطرة كاملة على الأشخاص الذين يدخلون ويبقون في بلدنا. في معظم الحالات، نحن لا نريدهم". وعندما سأله صحفي لماذا يلقي باللوم على إدارة بايدن في حادثة إطلاق النار في العاصمة الأمريكية، أجاب ترامب: "لأنهم سمحوا له (بالوصول إلى هنا)! لأنهم وصلوا بالطائرة - مع آلاف الأشخاص الآخرين الذين لا يفترض أن يكونوا هنا".

https://x.com/i/web/status/1994200197178515648 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

رد ترامب يتعلق بحادثة هروب آلاف المواطنين الأفغان من البلاد على متن طائرة سلاح الجو الأمريكي، بعد أن استكمل الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، سُئل ترامب لماذا ذكر الصومال كجزء من الدول التي يريد وقف الهجرة منها، وما علاقتها بالمواطن الأفغاني الذي نفذ الهجوم في واشنطن. في إجابته قال: "الصوماليون تسببوا في الكثير من المشاكل. إنهم يسرقون منا الكثير من المال. لماذا بحق الجحيم نحن ندفع أموالاً للصومال؟". كما أشار في إجابته إلى عضوة الكونغرس من الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، التي وُلدت في الصومال: "إنها فقط تشتكي من بلدنا ودستورنا، وذلك بعد أن جاءت من بلد ليس فيه بالفعل أي حكومة".