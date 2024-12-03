النجمة رقم 51 في العلم الأمريكي؟ عرض ترامب المفاجئ

اقترح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، أن ينضم جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، إلى بلاده وتصبح الدولة رقم 51. واقترح ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، ذلك بعد أن قال ترودو إنه إذا تم فرض رسوم جمركية على بلاده فإن ذلك قد "يقتل" اقتصادها.

والتقى الاثنان يوم الجمعة الماضي في منزل ترامب في مارالاجو (فلوريدا). في ظاهر الأمر، يبدو هذا عرضًا وديًا، لكن الكلمات قيلت بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على المنتجات الكندية تصل إلى 25%، بسبب فشلها المزعوم في الحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات إلى الولايات المتحدة. أشار ترامب إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع كندا يقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

ورد ترودو بأنه لا يستطيع تحمل التعريفة الجمركية التي يدور الحديث عنها (25%) لأنها "ستقتل الاقتصاد الكندي بالكامل". أجاب ترامب: "إذاً، لا تستطيع كندا البقاء على قيد الحياة ما لم تخدع الولايات المتحدة بما يصل إلى 100 مليار دولار؟"، ثم اقترح أن تصبح كندا الدولة رقم 51.

وبحسب المصادر التي كانت هناك، فإن العرض تم تقديمه بروح الدعابة، لكن في الوقت نفسه سلم ترامب قائمة المطالب إلى ترودو، ويتوقع تلبية مطالبه حتى عودته إلى السلطة، أو ستتحقق التهديدات الضريبية في عهده.