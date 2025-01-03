كم حجم الهدايا الفخمة التي تلقاها بايدن خلال رئاستها؟ وما مصيرها؟ وما هي الهدية التي تلقاها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ؟

تلقى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن وعائلته هدايا تبلغ قيمتها عشراتت آلاف الدولارات من قادة أجانب خلال عام 2023. كشف التقرير السنوي الذي نشر الليلة (الجمعة) في AP ، عددا من الهدايا الفخمة، بما في ذلك ماسة بقيمة 20 ألف دولار تلقتها السيدة الأولى جيل بايدن من رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

كان الألماس الذي يزن 7.5 قيراط اغلى حجر، ولكن السيدة بايدن تلقت أيضا دبوسًا بقيمة 14,063 دولار من سفير أوكرانيا في الولايات المتحدة وسوار ودبوس وألبوم صور بقيمة 4,510 دولار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقيلته.

كما تلقى الرئيس الأمريكي أيضًا عددًا من الهدايا باهظة الثمن، بما في ذلك ألبوم صور بقيمة 7100 دولار من الرئيس الكوري الجنوبي المخلوع مؤخرًا سيوك يول يون، وتمثال للمحاربين المنغوليين من رئيس وزراء منغوليا بقيمة 3495 دولارًا، ووعاء فضي. بقيمة 3300 دولار من سلطان بروناي وقطعة فنية بقيمة 2400 دولار من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. تلقى بايدن صينية فضية بقيمة 3160 دولارًا من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

AP/ASSOCIATED PRESS

ويلزم القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة الإعلان عن تلقي هدايا من القادة الأجانب ونظرائهم والتي تقدر قيمتها بأكثر من 480 دولارًا. ويتم عادةً، ولكن ليس دائمًا، نقلها إلى الأرشيف الوطني أو عرضها في العروض الرسمية. يتوفر لمتلقي الهدايا خيار شراء الهدية من حكومة الولايات المتحدة بالقيمة السوقية، على الرغم من أن هذا أمر نادر، خاصة مع القطع الثمينة.

وماذا عن ماسة السيدة بايدن؟ هي حاليا "محفوظة للاستخدام الرسمي" في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، لكن المتحدثة باسم جيل قالت إنه سيتم أرشفتها لاحقا مع الهدايا الأخرى.

بالنسبة لموظفي وكالة المخابرات المركزية، يكون مصير الهدايا باهظة الثمن أكثر أهمية وينتهي دائمًا تقريبًا بتدميرها. وأفاد موظفو الوكالة أنهم تلقوا هدايا فخمة من الساعات والعطور والمجوهرات، تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 132 ألف دولار. على سبيل المثال، أفاد رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز أنه دمر ساعة أوميغا تبلغ قيمتها 11 ألف دولار.

ومن بين الهدايا الأخرى التي تم إتلافها في الوكالة: مجموعة من المجوهرات النسائية بقيمة 30 ألف دولار من شركة المجوهرات الليبية El Gro، والعديد من ساعات رولكس بقيمة عشرات الآلاف من الدولارات.