هاجم القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، أوفير أكونيس، اليوم (الأربعاء) رئيس المنظمة الصهيونية، يعقوب حَجَوئِل، الذي دعا رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، إلى مسيرة الأعلام من أجل إسرائيل. وقال أكونيس: "ليس لحجويل أي صلاحية لدعوة ممداني، الذي لا يعترف بوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي".

ستقود القنصلية الإسرائيلية في نيويورك مشاركة إسرائيل في العرض الذي سيقام في نهاية شهر مايو في المدينة، وسيشارك فيه وزراء إسرائيليون، أعضاء كنيست، رؤساء بلديات وضيوف آخرون ستدعوهم القنصلية.

وأضاف أكونيس: "السيد حجوئيل مدعو للمشي معنا، كما في كل عام كضيف، وليس لدعوة آخرين لا يعترفون بوجود إسرائيل كدولة يهودية".

ZOHRAN MAMDAI via X

ويشار الى أن زهران ممداني، أكد باليوم الأول لاستلامه منصبه أن حماية الجالية اليهودية ستكون من أولويات إدارته، وذلك خلال توقيعه أول أمر إداري له فور توليه منصبه. الأمر الإداري ألغى الحظر المحلي على حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) وأزال تبني تعريف معاداة السامية الدولي (IHRA) من عدة قوانين بلدية.

وخلال مؤتمر صحفي في غراند أرمي بلازا ببروكلين، قال ممداني: "حماية اليهود في نيويورك ستكون محور الإدارة الجديدة، ونسعى لضمان أن تكون المدينة مكانًا آمنًا يحمي حقوق الجميع، بعيدًا عن التمييز أو الكراهية". وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع منظمات يهودية، بما فيها مجموعات تقدمية أعربت عن تحفظاتها على تعريف IHRA، مؤكّدًا أن الهدف هو حماية الجالية بشكل عملي وفعّال.