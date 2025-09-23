سابقة تاريخية: دونالد ترامب يصنف رسميًا أنتيفا كـ"منظمة إرهابية"

قد يعجبك أيضًا -

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين مرسومًا يصنف حركة أنتيفا كـ«منظمة إرهابية وطنية». ويأتي هذا القرار غداة مراسم تأبين تشارلي كيرك، أحد رموز اليمين الأمريكي، الذي تم اغتياله في العاشر من سبتمبر خلال خطاب ألقاه في إحدى جامعات يوتا.

في بيان لها، برر البيت الأبيض هذا الإجراء باتهام اليسار الراديكالي بتأجيج العنف السياسي.

وبحسب ما صرّح به المسؤول التنفيذي قال:"مشكلة العنف تأتي من اليسار. أنتيفا شبكة من الإرهابيين المتطرفين الذين يسعون إلى إسقاط الحكومة بالعنف".

حركة أنتيڤا، وهي اختصار لكلمة "مناهض للفاشية"، ليست مجموعة منظمة بل تيار منبثق عن اليسار المتطرف، ومعروف بأنشطته خلال التظاهرات. في عام 2020، كان المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي يعرّفها بأنها "أيديولوجية" أكثر منها "منظمة". قرار ترامب يمثّل سابقة تاريخية، إذ لم يكن لدى الولايات المتحدة حتى الآن أي قائمة بالمنظمات الإرهابية المحلية.

اغتيال تشارلي كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا، صدم أمريكا المحافظة. بصفته مؤسس منظمة Turning Point USA، كان يعبئ ملايين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الجامعات حول الأفكار القومية والمسيحية التي يدافع عنها ترامب.