شهدت ولاية أيداهو الأمريكية حادثاً جوياً بعد اصطدام مقاتلتين خلال عرض جوي استعراضي أُقيم في قاعدة “ماونتن هوم” الجوية، ما أدى إلى تحطم الطائرتين واشتعال النيران فيهما.

وتمكن أفراد الطاقمين من القفز بالمظلات قبل لحظات من سقوط الطائرتين، حيث جرى إنقاذهم جميعاً دون تسجيل وفيات، وفق المعلومات الأولية.

ويأتي الحادث في ظل سلسلة حوادث طيران شهدتها القوات الجوية الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، شملت حوادث تحطم وطوارئ جوية في عدة مناطق، بينها الكويت والعراق.

ومن المتوقع أن تفتح السلطات العسكرية الأمريكية تحقيقاً لتحديد أسباب التصادم وظروف وقوعه أثناء العرض الجوي.