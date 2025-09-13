تقرير: تفاصيل جديدة عن اتهامات مكتب التحقيقات الفيدرالي لجون بولتون بخرق السرية

قد يعجبك أيضًا -

ذكر موقع "إكسيوس، اليوم السبت، أن إفادة خطية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون باستخدام حساب بريد إلكتروني خاص تعرّض للاختراق من قبل "كيان أجنبي"، و"تبادل معلومات سرية بشكل خاطئ".

وأوضحت الإفادة تفاصيل ما بحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك طلب استخدام القياسات الحيوية (بصمات) لبولتون لفتح أي حسابات مقفلة، وطلب الوصول إلى خزائن. وجاءت الإفادة ضمن طلب من مكتب التحقيقات الفيدرالي لإصدار أمر تفتيش لمنزل بولتون، ما يوضح الخطوط العريضة للتحقيقات، وذلك بعد أن وافق قاضٍ على نشرها، الجمعة، استجابة لطلب من مؤسسات إعلامية.

ولفت "أكسيوس" إلى أن 10 صفحات من الإفادة الخطية المؤلفة من 39 صفحة، هي جزء من قسم بعنوان "اختراق حساب بولتون على موقع AOL من قبل كيان أجنبي"، وهي محجوبة بالكامل، وهي إلى حد بعيد أكثر الأجزاء المغطاة باللون الأسود بشكل كامل في الوثيقة. ووفقا لـ"أكسيوس"، تسرد الإفادة الخطية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي قدمت في اليوم السابق للمداهمة، تفاصيل محادثات بولتون والموظفة في مجلس الأمن القومي إلين نايت.

وتقول الوثيقة، إن نايت أبلغت بولتون عبر محاميه في يناير 2020 أن مسودة كتابه الجديد تحتوي على ما يبدو معلومات سرية، وبعضها مصنف على أنه "سري للغاية".

وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية إلى محامي بولتون في الشهر التالي، على ما يبدو رداً على مسودة منقحة، كتبت نايت أن مستوى التفاصيل يشير إلى أن بولتون كان يكتب من الملاحظات التي سجلها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي، قد داهم منزل بولتون في ولاية ماريلاند، في 22 أغسطس/آب المنصرم، في إطار تحقيق جديد في تعامله مع المعلومات السرية، وصادر العملاء هاتفين، وجهاز كمبيوتر وقرص صلب لحاسوب، وجهازي كمبيوتر محمول، ووحدتي ذاكرة محمولة USB، والعديد من الوثائق.