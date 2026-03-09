ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيتم بالتنسيق مع نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة توقيت إنهاء الحرب مع إيران ستكون قرارًا "متبادلًا" يتم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا وأوضح ترامب أن لنتنياهو له دورًا في التأثير على مسار حل الصراع، قائلاً: "أعتقد أنه قرار متبادل… إلى حد ما. لقد تحدثنا، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن كل العوامل ستؤخذ في الاعتبار".

وفي سياق متصل، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست بأن إيران ستصبح عاجزة عن مواصلة القتال، مؤكداً أنها ستضطر في النهاية إلى الاستسلام.

وقال هيغسيث في مقابلة مع برنامج 60 Minutes على شبكة CBS إن "الرئيس ترامب هو من سيحدد شروط النهاية".

ورفض وزير الدفاع الأمريكي الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى نشر قوات برية داخل إيران، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تنفذ حاليًا عمليات برية هناك، مع احتفاظها بخيار القيام بذلك مستقبلاً إذا اقتضت الضرورة.