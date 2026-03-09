ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيتم بالتنسيق مع نتنياهو

وزير الحرب الأمريكي يؤكد أن طهران ستفقد قدرتها على القتال، وواشنطن لا تستبعد خيار التدخل البري إذا لزم الأمر.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 26/03/03
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 26/03/03ASSOCIATED PRESS

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسألة توقيت إنهاء الحرب مع إيران ستكون قرارًا "متبادلًا" يتم اتخاذه بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

Video poster
أمني إسرائيلي :"حزب الله وقع بفخ إسرائيل وهو الآن بين مطرقة إسرائيل وسندان الشرع "

هذا وأوضح ترامب أن لنتنياهو له دورًا في التأثير على مسار حل الصراع، قائلاً: "أعتقد أنه قرار متبادل… إلى حد ما. لقد تحدثنا، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن كل العوامل ستؤخذ في الاعتبار".

وفي سياق متصل، صرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست بأن إيران ستصبح عاجزة عن مواصلة القتال، مؤكداً أنها ستضطر في النهاية إلى الاستسلام.

وقال هيغسيث في مقابلة مع برنامج 60 Minutes على شبكة CBS إن "الرئيس ترامب هو من سيحدد شروط النهاية".

ورفض وزير الدفاع الأمريكي الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى نشر قوات برية داخل إيران، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تنفذ حاليًا عمليات برية هناك، مع احتفاظها بخيار القيام بذلك مستقبلاً إذا اقتضت الضرورة.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات