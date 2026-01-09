تقرير: الإغراءات المثيرة التي تدرس إدارة ترامب تقديمها لسكان غرينلاند |كيف ردت الدنمارك؟

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الجمعة) بأن الإدارة الأمريكية تدرس اقتراح تقديم دفعات مالية لمرة واحدة لسكان غرينلاند - الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك - وذلك في إطار محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك والانضمام إلى الولايات المتحدة.

تمت مناقشة الأمور في إطار محادثات داخلية في البيت الأبيض، بحسب أربعة مصادر مطلعة على الموضوع، رغم أن التفاصيل الدقيقة بشأن مبلغ المدفوعات، الطريقة التي ستوزع بها أو ما هو متوقع من السكان مقابلها لا تزال غير واضحة تماماً.

وفقًا للتقرير الأخير في رويترز، ناقش مسؤولون أميركيون، بمن فيهم مساعدين في البيت الأبيض، منح مبالغ تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 دولار للفرد، بحسب ما أشار مصدران طلبا عدم كشف هويتهما لمناقشة محادثات داخلية.

كما أفيد أن الفكرة هي جزء من خطة أوسع لدمج غرينلاند مع المصالح الأمريكية - بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إمكانيات استخدام عسكري أو إنشاء اتفاقية تعاون فريدة.

على أية حال، فقد ردت الدنمارك وغرينلاند بشدة على المبادرة، وأكدتا أن "جرينلاند ليست للبيع وأن القرار بشأن مستقبلها يجب أن يُتخذ فقط من قبل جرينلاند والدنمارك".

يجدر بالذكر أن استطلاعات الرأي التي أُجريت أظهرت أن معظم سكان غرينلاند يدعمون الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.