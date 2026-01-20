تقرير: كندا تستعد لسيناريو غزو عسكري أمريكي للبلاد

طوّرت قوات الأمن الكندية نموذجاً لغزو عسكري أمريكي محتمل للبلاد، ووضعت عدة سيناريوهات افتراضية للغزو وردود فعل محتملة. كما أفادت وسائل الإعلام الكندية، نقلاً عن عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، بأن هذه السيناريوهات تتضمن تكتيكات مماثلة لتلك المستخدمة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

التقديرات تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ مئة عام التي تنشئ فيها قوات الأمن الكندية نموذجاً لهجوم أمريكي على الدولة، وهي دولة مؤسسة لحلف الناتو وشريكة للولايات المتحدة في الدفاع الجوي والبري.

كما أفاد التقرير أن اثنين من كبار المسؤولين يدّعون أن النموذج العسكري شَبَّه غزوًا أمريكيًا من اتجاه الجنوب والشمال، ويتضح أنه في سيناريو كهذا—سيتمكن الجيش الأمريكي من التغلب بسهولة على المواقع الاستراتيجية الرئيسية لكندا برًا وبحرًا، على الأرجح في غضون سبعة أيام، مع احتمال آخر يشير إلى يومين فقط.

يشير التقرير أيضاً إلى أن كندا لن تتمكن من الصمود أمام غزو محتمل، لعدم امتلاكها العدد الكافي من الأفراد والمعدات العسكرية لصدّ هجوم أمريكي تقليدي. وفي كل الأحوال، يدّعي مسؤول رفيع في وزارة الدفاع أن أمام الكنديين ثلاثة أشهر كحد أقصى للاستعداد لغزو بحري أو بري، مع الإشارة إلى أن العلاقات مع الجيش الأمريكي "إيجابية للغاية" رغم كل شيء. وفي الوقت نفسه، أكد الخبراء على أن العمل الأمريكي غير مرجح، وأن هذه السيناريوهات نظرية فقط.