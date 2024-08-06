السباق على رئاسة الولايات المتحدة: خلافاً لكل التوقعات، قررت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، تعيين حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز نائباً لها، وذلك وفق لما أعلنته هاريس اليوم الثلاثاء.

وخدم والتز البالغ من العمر 60 عامًا سابقًا في الجيش الأمريكي - وهو أيضًا مدرس متقاعد. ويشغل من عام 2019 منصب الحاكم الحادي والأربعين لولاية مينيسوتا، وكان عضوًا في مجلس النواب الأمريكي كممثل عن المنطقة الأولى لولاية مينيسوتا من 2007 إلى 2019.

ولد في ويست بوينت بولاية نبراسكا، وانضم إلى الحرس الوطني التابع للجيش وعمل في الزراعة والتصنيع والتدريس بعد المدرسة الثانوية. تخرج لاحقًا من كلية تشادرون ستيت في نبراسكا قبل أن ينتقل إلى مينيسوتا في عام 1996. وفي عام 2018، تم انتخابه حاكمًا لمينيسوتا، متغلبًا على المرشح الجمهوري، ممثل مقاطعة هينيبين جيف جونسون. وأُعيد انتخابه عام 2022، متغلباً على المرشح الجمهوري سكوت جنسن.

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وفيما يتعلق بآرائه بشأن إسرائيل، أدان والتز هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء ولاية مينيسوتا إلى نصف السارية في الأيام التي تلت الهجوم. بعد الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2024 في مينيسوتا، والتي صوت فيها 19 بالمائة من الناخبين بـ "غير الملتزمين"، أبدى والتز وجهة نظر متعاطفة مع أولئك الذين يفعلون ذلك احتجاجًا على طريقة تعامل الرئيس بايدن مع الحرب في غزة، واصفًا إياهم بـ "المشاركين مدنيًا".

وحول التظاهرات ضد التمويل الأميركي للحرب في غزة، قال: "هذه القضية هي أزمة إنسانية. لديهم كل الحق في أن يتم الاستماع إليهم... هؤلاء الناس يطالبون بتغيير المسار، ويطالبون بمزيد من الضغط ... من الممكن حمل آراء منافسة: أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والفظائع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر غير مقبولة، لكن المواطنين الفلسطينيين عالقين في هذا.. يجب أن ينتهي هذا الوضع". إضافة إلى ذلك، قال إنه يؤيد وقف إطلاق النار في غزة.

AP Carolyn Kaster

بصفته حاكمًا، دفع والتز بأجندة تقدمية تتضمن وجبات مدرسية مجانية، وأهدافًا لمعالجة تغير المناخ، وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وتوسيع الإجازة مدفوعة الأجر لعمال مينيسوتا. ولطالما دافع والتز عن الحقوق الإنجابية للمرأة، لكنه أظهر أيضًا ميلًا محافظًا أثناء تمثيله لمنطقة ريفية في مجلس النواب الأمريكي، حيث دافع عن المصالح الزراعية ودعم حقوق حمل السلاح، ويُنظر إليه على أنه ماهر في التواصل مع الناخبين البيض في الريف، الذين صوتوا في السنوات الأخيرة بأغلبية ساحقة لصالح الجمهوري دونالد ترامب، منافس هاريس على البيت الأبيض.

وتأمل حملة هاريس أن تجتذب مسيرة والتز المهنية في الحرس الوطني، إلى جانب مسيرته الناجحة كمدرب كرة قدم في المدرسة الثانوية ومقاطع الفيديو الخاصة به"نكتة أب"، هؤلاء الناخبين الذين لم يلتزموا بعد بولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض. ولم يكن والتز معروفا نسبيا في الولايات المتحدة حتى احتدم السباق على منصب نائب الرئيس لهاريس، وبرزت صورته منذ ذلك الحين، باعتباره عضوا شعبيا في الكونغرس، ويقال إنه حصل على دعم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي كانت جزءا لا يتجزأ من إقناع بايدن بمغادرة السباق.

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كان والتز، أثناء حملته الانتخابية لصالح هاريس، يظهر أحيانًا مرتديًا قبعة بيسبول وقميصًا مموهين، ويهاجم ترامب ونائبه جي دي فانس، واصفًا إياه بـ "الغريب"، وهي إهانة جذابة اشتعلت في حملة هاريس ووسائل التواصل الاجتماعي والناشطين الديمقراطيين. .