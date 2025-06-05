"بينها 4 دول عربية" || ترامب يوقع على أمر يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس على أمر تنفيذي، يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، ويقيد دخول مواطني سبع دول إضافية.

تُذكّر خطوة ترامب هذه بـ"حظر المسلمين" الذي أعلنه في بداية ولايته السابقة، والذي كان يهدف إلى منع دخول المهاجرين والسياح من الدول ذات الأغلبية المسلمة. رفضت المحاكم هذا الأمر آنذاك، وجرى في النهاية تقليص نطاقه بشكل كبير.

والآن، يُعلن الرئيس الأمريكي عن خطوة مماثلة، مُوضحًا أن هذه الدول لا تستوفي الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة، وبالتالي فإن دخول مواطنيها قد يُشكّل "خطرًا أمنيًا". ومن المتوقع أن يُطبّق حظر الدخول على مواطني أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وسيتم فرض قيود دخول جزئية إضافية على مواطني بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وفنزويلا، وتركمانستان.