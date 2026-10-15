تقرير: مداهمة منزل إلهان عمر تهدف إلى بناء ملف لترحيلها من الولايات المتحدة

التحقيق الذي يجريه الإدارة الفدرالية ضد عضوة الكونغرس الديمقراطية المعادية لإسرائيل إلهان عمر، التي وصلت إلى الولايات المتحدة من الصومال، يهدف إلى بناء ملف لسحب جنسيتها الأمريكية وطردها من البلاد، حسبما أفاد مساء أمس (الأربعاء) "وول ستريت جورنال"، استنادًا إلى مصادر رسمية وأشخاص آخرين مطلعين على التحقيق. كجزء من التحقيق، يتم فحص الطريقة التي حصلت بها عمر على جنسيتها الأمريكية.

التحقيق يفحص عدة اتجاهات، حيث تدرس السلطات تاريخ الهجرة لعضوة الكونغرس والسجلات العائلية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموضوع. يأتي التقرير بعد عدة أيام من نشر أن عملاء اتحاديين أجروا تفتيشًا في منزل عمر في واشنطن العاصمة، قبل حوالي ستة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي تترشح فيها لإعادة انتخابها. أفادت وزارة العدل أن "إجراء الإنفاذ هو جزء من تحقيق جنائي اتحادي مستمر". يكشف التقرير أن الحديث يدور عن تحقيق في احتيال هجرة يتعلق بإمكانية تقديم تصريحات كاذبة في مستندات حكومية وشبهة وجود علاقة جنائية، حسبما أفاد عدد من الأشخاص المطلعين على التحقيق.

الفحوصات التي أدت إلى البحث تشمل دراسة السؤال عما إذا كانت عُمر أو والدها، الذي لم يعد على قيد الحياة، قد كذبا بخصوص عمرها عندما حصلت على الجنسية عام 2000، بدعوى أنها كانت قاصرًا بينما في الواقع كانت بالغة. يُشار إلى أن عُمر هاجرت إلى الولايات المتحدة كلاجئة عندما كانت في سن الثانية عشرة تقريبًا، بحسب أشخاص مطلعين على ظروف حياة عُمر.

قام محققون بمصادرة عدد من المواد من مكان السكن، بما في ذلك الهاتف المحمول الخاص بعمر، دفاتر ملاحظات، حواسيب شخصية وجواز سفر، بحسب أشخاص مطلعين على التفتيش. عمر وزوجها كانا الشخصين الوحيدين في المنزل في ذلك الوقت، حسبما ذكر الصحيفة. عمر وجهت انتقادات لتفتيش منزلها الفيدرالي يوم الإثنين، ووصفت العملية بأنها محاولة من إدارة ترامب لتخويف الخصوم السياسيين.

جاء في بيان من رئيسة مجلس النواب: "لا تخطئوا – هذا سابقة تهدف لمضايقة الأعداء السياسيين والإضرار بهم عن طريق استخدام سلاح تطبيق القانون الفيدرالي. لن أصمت".