لم تعد روسيا: الدولة العظمى التي يخشى الأمريكيون محاربتها

يعمل البنتاغون على تغيير اتجاه التعامل مع التهديدات العالمية: فبدلاً من التركيز على ردع روسيا، كما جرت العادة حتى الآن، يعطي الجيش الأمريكي الأولوية للتعامل مع الصين، وخاصة حول قضية تايوان. جاء ذلك وفقًا لوثيقة داخلية سرية كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد)، والتي تتضمن تفاصيل التعليمات الجديدة التي أصدرها وزير الدفاع بيت هيجسيث للجيش الأمريكي.

وتشير الوثيقة التي تحمل اسم "التوجيهات الاستراتيجية الدفاعية الوطنية المؤقتة"، إلى أن الصين تعتبر حاليا التهديد الرئيسي للأمن القومي الأمريكي، بينما ينتقل التعامل مع روسيا وكوريا الشمالية وإيران إلى مرتبة أدنى في ترتيب الأولويات.

وتشير المبادئ التوجيهية أيضًا إلى أن البنتاغون سيستخدم مخاطر أعلى في ساحات أخرى، وسيمارس الضغط على حلفائه حول العالم لزيادة نفقاتهم العسكرية وقيادة جهود الردع ضد تهديدات مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، كما ذكرنا.

كما تنص المبادئ التوجيهية على أن التركيز على الدفاع عن الوطن الأمريكي سيظل أولوية، مع التركيز على التخطيط لمواجهة مع الصين فقط، مع دعم التحالفات الأوروبية للدفاع المشترك.