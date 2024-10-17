هاريس: "دعمي لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، ثابت ولا يقبل الجدل"

أجرت شبكة "فوكس نيوز" مقابلة مع نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية للبلاد، كامالا هاريس، اليوم (الخميس)، وشاركت مواقفها بشأن مختلف القضايا. ومن بين أمور أخرى، قالت: "في الآونة الأخيرة، سواء في أبريل/نيسان أو أكتوبر/تشرين أول، ولعدة ساعات، في كل حالة من الحالات التي شكلت فيها إيران تهديدًا لإسرائيل، كنت هناك في غرفة العمليات".

وأضافت: "في الهجوم الأخير، عملت مع قادة الجيش وفعلنا ما يجب على الولايات المتحدة فعله دائمًا لحماية ودعم إسرائيل في مطلبها بالدفاع عن نفسها، وتقديم الدعم الأمريكي الذي من شأنه أن يتيح لإسرائيل بالموارد للدفاع عن نفسها ضد الهجمات، بما في ذلك الهجمات من إيران ووكلائها في المنطقة. والتزامي بهذا ثابت ولا يتزعزع".

وقالت هاريس عن خصمها الجمهوري دونالد ترامب: "لقد انسحب ترامب من الاتفاق الذي وضع ضوابط وتوازنات على إيران وخلال فترة رئاسته، تعرضت القاعدة الأمريكية للهجوم. وفي حين عانى الجنود الأمريكيون من إصابات في الدماغ، ترامب فصلهم كأنهم صداع. هذا دون أن يذكر كيف تحدث عن الجيش الأمريكي وجنوده ووصفهم بالفاشلين والمغفلين".