بعد معركة تصريحات شرسة: اجتماع مثير بين ترامب وممداني في البيت الأبيض

يستعد عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد (الجمعة) في البيت الأبيض، وذلك قبل أسابيع من توليه منصبه رسميًا. اللقاء يأتي بعد تبادل انتقادات حادة خلال الحملة، حيث وصف ترامب ممداني بأنه "عمدة شيوعي"، فيما هاجم ممداني سياسات الهجرة والتهديدات بقطع التمويل عن المدينة.

مكتب ممداني أكد أن اللقاء يهدف إلى عرض مخاوف سكان نيويورك على الرئيس، مشيرًا إلى أن القضايا المطروحة تشمل الأمن العام، الوضع الاقتصادي، وخطط تعزيز القدرة المعيشية في المدينة.

ورغم التوتر السابق، قالت مصادر إن ترامب وصف ممداني في محادثات خاصة بأنه "سياسي موهوب"، معربًا عن رغبته في "أن تسير الأمور جيدًا لمدينة نيويورك".

ممداني شدد في خطاب فوزه على أنه سيواجه أي خطوة قد تضر سكان المدينة، داعيًا إلى حماية المهاجرين، ومؤكدًا: "للوصول إلى أحدنا، عليك أن تمر عبرنا جميعًا".