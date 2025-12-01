بعد قطيعة طويلة: الدولة التي تفتح أبوابها للإسرائيليين دون تأشيرة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم (الاثنين)، أنّ الرئيس البوليفي المنتخب رودريغو باز تعهّد بإلغاء شرط الحصول على تأشيرة دخول للمواطنين الإسرائيليين، في خطوة تمثّل تحولًا سياسيًا كبيرًا بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين.

وجاء الإعلان عقب اتصال هاتفي بين باز وساعر أكد خلاله الطرفان رغبتهما في فتح صفحة جديدة وتحسين العلاقات الثنائية، بعد أكثر من عقدين شهدت خلالهما بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل مرتين، في عامي 2009 و2023، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تحوّل سياسي يفتح الباب أمام تقارب جديد

فوز باز بنسبة 54.6% من الأصوات يعكس توجهًا سياسيًا جديدًا في بوليفيا، يتمثل في التقارب مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بعد سنوات من نهج مناهض للسياسات الإسرائيلية تبنّته الحكومات السابقة.

عودة مرتقبة للسياح الإسرائيليين

كانت بوليفيا، لسنوات طويلة، من أبرز المحطات في رحلات الشباب الإسرائيليين بأمريكا الجنوبية، قبل أن تُلغى الإعفاءات من التأشيرة عام 2014 وتبدأ قيود مشددة على دخولهم، ما أدى إلى تراجع كبير بأعداد السياح القادمين من إسرائيل.

ومع الإعلان الجديد، تتوقع الأوساط السياحية في بوليفيا انتعاشًا تدريجيًا للسياحة الإسرائيلية.

فرص تعاون اقتصادي واسعة

تواجه بوليفيا أزمة اقتصادية تشمل تراجع قطاع الغاز وارتفاع التضخم وزيادة البطالة. ويطرح الرئيس باز خطة اقتصادية تقوم على جذب الاستثمارات الخارجية وتقليص حجم القطاع العام. وترى إسرائيل في ذلك فرصة لتوسيع التعاون في مجالات عديدة، من بينها: تكنولوجيا المياه، الزراعة الحديثة، الصحة الرقمية، التعليم التقني،الأمن السيبراني وحلول البنى التحتية

بوليفيا تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي، وإسرائيل تستعد لأن تكون أحد الشركاء في هذا التحول السياسي والاقتصادي.