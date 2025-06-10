دراما في الولايات المتحدة: وزير الصحة يطرد أعضاء لجنة اللقاحات

أقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، جميع أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، وعددهم 17 عضوًا، بين عشية وضحاها. وفي مقال بصحيفة وول ستريت جورنال، فسّر كينيدي قراره قائلاً: "عانت اللجنة من تضارب مصالح مستمر، وأصبحت لا تتجاوز كونها مجرد ختم مطاطي على كل لقاح". ويُعتبر كينيدي معارضًا معروفًا للقاحات (أو على الأقل متشككًا فيها).

في المقال، زعم كينيدي أن "اللجنة لم تُوصِ قط بمنع استخدام أي لقاح - ولا حتى تلك التي سُحبت لاحقًا لأسباب تتعلق بالسلامة. كما فشلت في مراجعة منتجات اللقاحات المُعطاة للرضع والنساء الحوامل. ومما زاد الطين بلة، أن المجموعات التابعة للجنة تجتمع خلف أبواب مغلقة، منتهكة بذلك المبدأ القانوني والأخلاقي للشفافية، وهو مبدأ أساسي للحفاظ على ثقة الجمهور".

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وأضاف وزير الصحة أن هدفه هو "استعادة ثقة الجمهور باللجنة... فوق أي أجندة مؤيدة أو معارضة للقاحات. يجب أن يعلم الجمهور أن العلم المحايد هو الذي يُوجِّه توصيات وكالاتنا الصحية. وهذا سيضمن حصول الشعب الأمريكي على أكثر اللقاحات أمانًا. واليوم، نتخذ خطوة جريئة لاستعادة ثقة الجمهور من خلال إعادة تأهيل اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP)".