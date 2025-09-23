كيف تصرف ايمانويل ماكرون حين علق بشوارع نيويورك بسبب ترامب؟! | فيديو

قد يعجبك أيضًا -

عاش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحظات غير معتادة يوم الاثنين 23 سبتمبر\أيلول في نيويورك. بعد أن ألقى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل فرنسا، كان الرئيس الفرنسي في طريقه إلى السفارة الفرنسية الواقعة في 934 فيفث أفينيو عندما أوقفت شرطة نيويورك موكبه.

المسافة بين مقر الأمم المتحدة والسفارة الفرنسية لا تتجاوز حوالي 1.6 كيلومتر، لكن هذه الرحلة القصيرة تحولت إلى انتظار غير متوقع. كان موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمر في المنطقة، مما اضطر الشرطة إلى إغلاق المرور. في فيديو بات الآن منتشراً على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شرطي من شرطة نيويورك وهو يقترب من الرئيس الفرنسي الذي نزل من سيارته ويشرح له معتذرا: "أنا آسف، سيد الرئيس، أنا آسف. كل شيء مغلق في الوقت الحالي".

في مواجهة هذا الموقف الطريف، أخرج ماكرون هاتفه وطلب رقم ترامب. وكشفت المحادثة، التي التقطتها الكاميرات، عن النبرة الهادئة للرئيس الفرنسي: "كيف حالك؟ خمن ماذا؟ أنا أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك". حتى أن ماكرون مازح ترامب وطلب منه أن "يفسح الطريق". ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن رد ترامب، واضطر الرئيس الفرنسي إلى الانتظار عدة دقائق قبل أن يُعاد فتح الطريق.

وفقًا لما ذكرته بوليتيكو، يُقال إن ترامب قد وزع رقم هاتفه الخاص على عدة قادة أجانب لتشجيعهم على الاتصال وإرسال الرسائل مباشرة إليه.

