"أيضا مسؤولين كبار": ترامب يخطط لإخراج المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكي

يعتزم الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترامب، التوقيع على الأمر الذي سيؤدي إلى إخراج جميع المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكي - حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية هذا الصباح (الاثنين). ومن المحتمل أن يتم التوقيع على الأمر في اليوم الأول لترامب في البيت الأبيض، في 20 يناير/كانون الثاني. وقال مصدر مطلع على خطط ترامب: "قوات مشاة البحرية فقط هي التي تصل إلى أهداف التجنيد، وبعض الأشخاص الذين سيتأثرون بالأمر هم في مناصب عليا للغاية".

هناك ما يقدر بنحو 15000 من عناصر الخدمة الفعلية من المتحولين جنسيا. سيتم إطلاق سراحهم بموجب شرط طبي، والذي سيحدد أنهم غير لائقين للخدمة. ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى حظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الجيش، على الرغم من أن جميع أذرعة القوات المسلحة الأمريكية تقريبا تفشل في تحقيق أهداف التجنيد.

ومن المتوقع أن يكون الأمر أوسع من أمر مماثل صدر خلال فترة ولايته الأولى، عندما منع ترامب الأشخاص المتحولين جنسيا من الانضمام إلى القوات المسلحة لكنه سمح لأولئك الذين يخدمون بالفعل بالاحتفاظ بوظائفهم. وألغى الرئيس الحالي جو بايدن الأمر، ولكن هذه المرة حتى أولئك الذين قضوا عقودًا في الخدمة يمكن فصلهم من الخدمة.