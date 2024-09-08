دونالد ترامب يهدد:"بعد انتخابي رئيسًا - سيتم سجن كل من سرق الانتخابات في عام 2020"

كتب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، اليوم (الأحد)، على شبكته الاجتماعية ’تروث’«الحقيقة» أنه يعتزم محاكمة وسجن من "شاركوا في سرقة انتخابات 2020".

وكتب ترامب: "أنا، إلى جانب العديد من المحامين والحقوقيين، أتابع عن كثب قدسية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لأنني أعرف، أفضل من معظم الناس، الاحتيال والغموض المتفشي الذي ارتكبه الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

"لقد كان وصمة عار على أمتنا! لذلك فإن انتخابات 2024، التي بدأ التصويت فيها للتو، ستكون تحت أكثر رقابة مهنية، وعندما أفوز، سيتم محاكمة الأشخاص الذين غشوا واحتالوا في أقصى حد يسمح به القانون". وكتب: "بما في ذلك أحكام بالسجن لفترات طويلة حتى لا يتكرر هذا الفساد مرة أخرى، لا يمكننا أن نترك بلادنا تستمر في التدهور إلى دولة من دول العالم الثالث، ولن نسمح بحدوث ذلك!".

وفي الختام كتب: "فلتحذروا لأن أن هذا التحذير القانوني ينطبق على المحامين والناشطين السياسيين والمانحين والناخبين غير القانونيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين. سيتم كشف المتورطين في سلوك عديم الضمير والقبض عليهم ومحاكمتهم بطريقة لم تحدث للأسف من قبل في بلادنا." .