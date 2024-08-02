الرئيس الأمريكي جو بايدن:"إغتيال إسماعيل هنية لم يساعد بالتوصل لاتفاق إطلاق نار بين إسرائيل وحماس"

على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة (بين الخميس والجمعة) مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأكد مجددا التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك التنظيمات المسلحة الموالية لها والتي تشمل– حماس وحزب الله والحوثيين.

ووفقًا للإعلان الرسمي أيضًا، ناقش الرئيس الأمريكي "الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل عن نفسها ضد التهديدات، بما في ذلك ضد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما في ذلك انتشارات دفاعية جديدة للجيش الأمريكي".

وورد أيضًا أنه : "إلى جانب هذا الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، أكد الرئيس على أهمية الجهود المستمرة لتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة. وانضمت نائب الرئيس هاريس أيضًا إلى المحادثة".

وفي وقت لاحق، وبعد ساعات من حديثه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أضاف بايدن أن "إغتيال إسماعيل هنية لم يساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار".