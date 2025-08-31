المئات من كبار القادة الأمريكيين يطالبون ترامب: "أنهِ الحرب في غزة"

قد يعجبك أيضًا -

حوالي 600 ضابط أميركي رفيع سابق من جميع أفرع الأمن والخارجية وجّهوا اليوم (الأحد) رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، دعوه فيها: "أنهِ الحرب في غزة وخطط لليوم الذي يليها".

في بيان مكتوب، ورد أن "حركة القادة من أجل أمن إسرائيل" تعبر عن دهشتها وخيبة أملها من أن حكومة إسرائيل ترفض الانشغال بموضوع "اليوم التالي" - على الرغم من أن حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا. وبحسبهم، فإن معظم الإسرائيليين يضعون في مقدمة أولوياتهم إنهاء الحرب من أجل الإفراج عن المختطفين.

في الأسبوع الماضي، نُشر لأول مرة على i24NEWS أن هناك اتصالات أولية جارية بين إسرائيل والولايات المتحدة تمهيدًا لزيارة الرئيس ترامب لإسرائيل في بداية شهر ديسمبر\كانون الأول. إذا تحقق ذلك فعلاً، فستكون هذه زيارته الأولى إلى إسرائيل في ولايته الثانية في المنصب.

في شهر مايو من هذا العام، قام رئيس الولايات المتحدة بزيارة سياسية أولى إلى الشرق الأوسط في ولايته الثانية - حينها لم تكن إسرائيل جزءًا من الزيارة. منذ بداية ولايته الحالية، التقى ترامب مع نتنياهو ثلاث مرات على الأقل في البيت الأبيض. في لقائهما في شهر فبراير، أعلن عن خطة الإخلاء من غزة، وانعقد لقاءان إضافيان في أبريل ويوليو.