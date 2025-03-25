"الجميع متفق على أن والتز أحمق"|| القضية التي قد تطيح بمستشار الأمن القومي الأمريكي

قضية "مجموعة سيغنال" والصحافي جيفري غولدبرغ قد تطيح بمستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، والذي أدخل الصحافي المذكور عن طريق الخطأ الى مجموعة مسؤولين أمريكيين "ناقشوا خططا لضرب الحوثيين"

المناقشات بشأن القضية لا تزال متواصلة ، ولم يتم اتخاذ قرار بعد حول مستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، وهو قرار يجب أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لا يزال يتابع تغطية القضية المحركة.

كما أن هناك من يعتقد بأنه يجب على والتز تقديم استقالته، حتى يجنب ترامب اتخاذ مثل هذا القرار. . في حين أن مسؤول أمريكي يقول لـ"بوليتكو" أن الجميع في البيت الأبيض متفقون على أمر واحد هو أن "مايك والتز أحمق لعين" Mike Waltz is a fucking idiot.