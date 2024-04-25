مكتب التحقيقات الفدرالي يحذر من احتمال هجمات جديدة لداعش على الولايات المتحدة
قال المسؤول إن التهديد الإرهابي ارتفع على خلفية الحرب التي اندلعت في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وأشار إلى وجود مجموعات صغيرة ربما تنزع إلى التطرف في الداخل الأميركي
أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إلى تقارير حول ازدياد القلق من احتمال وقوع عمليات هجومية بتوقيع داعش على غرار الهجوم في موسكو الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصا عندما فتح مسلحون النار من أسلحة آلية خلال حفل موسيقي تبناه داعش خراسان.
وبحسب التقرير في موقع العربية فقد كرر راي في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، أمس الأربعاء، ما سبق أن قاله مؤخرا من أن التهديد الإرهابي ارتفع على خلفية الحرب التي اندلعت في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وأشار إلى وجود مجموعات صغيرة تنزع إلى التطرف في الداخل الأميركي بتفاعلها مع مشاهد الحرب في غزة.
وتحدث المسؤول الأمني عن تزايد المخاوف من وقوع هجوم منسق إرهابي الطابع والتعريف في مكان عام، بعدما استبعد مسؤولو المخابرات على مدى العقد الماضي مثل هذا الاحتمال.
وفي السياق أشارت بعض التقارير إلى تصاعد مشاعر معاداة السامية في إطار التفاعل مع الحرب في غزة والتضامن مع الفلسطينيين وهو ما نددت به جهات عدة من بينها الرئيس بايدن ومؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصف ما يدور في الجامعات الأميركية الرائدة مثل كولومبيا وغيرها من مظاهرات تتبنى شعارات معادية لإسرائيل بشكل جارف بأنه وجه من أوجه معاداة السامية ويجب عدم السماح بذلك.