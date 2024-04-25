مكتب التحقيقات الفدرالي يحذر من احتمال هجمات جديدة لداعش على الولايات المتحدة

أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إلى تقارير حول ازدياد القلق من احتمال وقوع عمليات هجومية بتوقيع داعش على غرار الهجوم في موسكو الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 150 شخصا عندما فتح مسلحون النار من أسلحة آلية خلال حفل موسيقي تبناه داعش خراسان.

وبحسب التقرير في موقع العربية فقد كرر راي في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، أمس الأربعاء، ما سبق أن قاله مؤخرا من أن التهديد الإرهابي ارتفع على خلفية الحرب التي اندلعت في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وأشار إلى وجود مجموعات صغيرة تنزع إلى التطرف في الداخل الأميركي بتفاعلها مع مشاهد الحرب في غزة.

وتحدث المسؤول الأمني عن تزايد المخاوف من وقوع هجوم منسق إرهابي الطابع والتعريف في مكان عام، بعدما استبعد مسؤولو المخابرات على مدى العقد الماضي مثل هذا الاحتمال.

AP Photo/Yuki Iwamura

وفي السياق أشارت بعض التقارير إلى تصاعد مشاعر معاداة السامية في إطار التفاعل مع الحرب في غزة والتضامن مع الفلسطينيين وهو ما نددت به جهات عدة من بينها الرئيس بايدن ومؤخرا رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصف ما يدور في الجامعات الأميركية الرائدة مثل كولومبيا وغيرها من مظاهرات تتبنى شعارات معادية لإسرائيل بشكل جارف بأنه وجه من أوجه معاداة السامية ويجب عدم السماح بذلك.